รพ.จุฬาฯ เปิดให้พสกนิกรลงนามถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระพันปีหลวง
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 25 ตุลาคม ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีประชาชนสวมชุดสีดำเดินทางมาถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตามประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ท่ามกลางความเศร้าโศกของประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั้น
โรงพยาบาลจุฬาฯ ได้เปิดให้ประชาชนชาวไทย ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณชั้น 1 โถงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยมีประชาชนทุกเดินทางมาร่วมถวายความอาลัยเนืองแน่น ทั้งประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคคลในแวดวงสำคัญต่างๆ อาทิ นางฐาปนี เตชะเจริญวิกุล เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC พร้อมด้วยสามี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BRC) ที่เดินทางมาแสดงความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
นายฝันเด่น จรรยาธนากร ที่เดินทางมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ ในฐานะจิตอาสาพระราชทาน เผยว่า ตนพร้อมทีมงานหลังจากทราบข่าวก็ได้เดินทางมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ เพื่อนำน้ำดื่มจำนวน 200 แพค มาแจกจ่ายประชาชนที่เดินทางมาลงนามถวายความอาลัย
“แม้วันนี้จะฉุกละฉุกไปบ้าง แต่วันพรุ่งนี้จะคอยดูประชาชนที่คอยมาส่งเสด็จอย่างดีในฐานะจิตอาสาพระราชทาน” นายฝันเด่นกล่าว