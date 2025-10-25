สำนักพระราชวัง ประกาศ เปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ 26 ต.ค. เวลา 8.30-12 น.
ประกาศ เรื่อง การถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ด้วยสำนักพระราชวัง จะได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีทันปีหลวง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา 30 นาที ถึงเวลา 12 นาฬิกา
สำนักพระราชวัง
25 ตุลาคม พุทธศักราช 2568
