ทรัมป์ร่วมเสียใจ พระพันปีสวรรคต โพสต์จ่อลงนามข้อตกลงสันติภาพครั้งใหญ่ ชู ‘อนุทิน’ ผู้นำยอดเยี่ยม
บีบีซีรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ โพสต์ข้อความลงบนโซเชียลของเขา ขณะเดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ว่า เขากำลังมุ่งหน้าไปมาเลเซียเพื่อ “ลงนามในข้อตกลงสันติภาพครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างกัมพูชาและไทย ซึ่งผมเป็นผู้ประสานงานจนสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ”
ทรัมป์ระบุว่า การลงนามดังกล่าวจะจัดขึ้นทันทีที่เขาเดินทางถึงมาเลเซีย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าร่วมในงานสำคัญครั้งนี้ได้
เดิมทีการลงนามครั้งนี้กำหนดจะมีขึ้นในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม แต่มีรายงานว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย ได้ขอให้เลื่อนการลงนามให้เร็วขึ้น เนื่องจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีการประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
ทรัมป์กล่าวว่าเขาจะพบกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยซึ่งเขายกย่องว่าเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม หลังจากเครื่องลงจอดที่มาเลเซีย พร้อมแสดงความเสียใจร่วมกับประชาชนชาวไทย
บีบีซีระบุว่า ก่อนหน้านี้โมฮาหมัด ฮาซัน รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า ประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดจะร่วมในการลงนามในข้อตกลงสันติภาพอย่างเป็นทางการระหว่างกัมพูชาและไทย
ผู้นำสหรัฐได้อ้างถึงบทบาทของเขาเองในการยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ 5 วันเมื่อเดือนกรกฎาคม จากข้อพิพาทบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยทั้งสองฝ่ายตกลงหยุดยิงชั่วคราว หลังทรัมป์ขู่ว่าจะยุติการเจรจาการค้าหากการสู้รบไม่ยุติลง
สื่อ Politico ของสหรัฐรายงานก่อนหน้านี้ว่า ทรัมป์จะเข้าร่วมประชุมอาเซียนต่อเมื่อเขาสามารถแสดงผลงานในการสร้างสันติภาพในภูมิภาค แต่ทำเนียบขาวได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าว
นายโจนาธาน เฮด ผู้สื่อข่าวประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบีบีซี เขียนบทวิเคราะห์สั้นๆ ว่า ผู้นำอาเซียนหวังว่าการปรากฏตัวของทรัมป์จะช่วยให้ภูมิภาคมีเสถียรภาพมากขึ้น
ทรัมป์แสดงออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งเดียวที่เขาสนใจในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ คือพิธีลงนามซึ่งเขาเป็นผู้ร้องขอ โดยมีนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาร่วมลงนามในข้อตกลงเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ หลังความขัดแย้งบริเวณพรมแดนช่วงสั้นๆ
ทรัมป์เรียกสิ่งนี้ว่า “ข้อตกลงสันติภาพครั้งใหญ่ที่ผมภาคภูมิใจที่เป็นผู้เจรจา” อย่างไรก็ดี ทั้งสองประเทศยังไม่มีทางออกต่อข้อพิพาทเรื่องเส้นเขตแดน และได้ตกลงเพียงว่าจะเริ่มดำเนินการลดกำลังทหารบริเวณพรมแดน ซึ่งเป็นผลจากการเจรจาเร่งด่วนในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อให้มีผลงานมาบรรจุในข้อตกลงครั้งนี้
กระนั้นก็ดี การที่ผู้นำสหรัฐมาร่วมประชุมก็ยังมีความสำคัญต่อ 11 ชาติสมาชิกอาเซียน
เนื่องจากประเทศเหล่านี้เป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกมากเป็นลำดับต้นๆ ของโลก ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างแรงจากสงครามภาษีของทรัมป์ การที่เขามาปรากฏตัวที่นี่ แม้จะเป็นเวลาเพียง 24 ชั่วโมง ก็ยังสร้างความหวังว่าจะช่วยสร้างเสถียรภาพให้ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐได้บ้าง
