ชัชชาติ ตรวจเส้นทางเคลื่อนพระบรมศพ ลงพื้นที่สนามหลวง ย้ำความปลอดภัย จัดทีมแพทย์-กู้ชีพพร้อม

ผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่ท้องสนามหลวง ตรวจความพร้อมเส้นทางและการอำนวยความสะดวกประชาชนร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม เวลา 05.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงตรวจความพร้อมและสำรวจเส้นทางโดยรอบพื้นที่ เพื่อเตรียมการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระบรมมหาราชวัง
นายชัชชาติ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตพระนคร บูรณาการดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ ดูแลความสะอาด ความปลอดภัย การจราจร และการให้บริการประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นอกจากนี้ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภค การจัดตั้งจุดบริการประชาชน รวมถึงการจัดทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉินประจำพื้นที่ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยกรุงเทพมหานคร จะมุ่งมั่นดำเนินการอย่างเต็มกำลังในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมรับเสด็จ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุด
ทั้งนี้ นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร นายไทวุฒิ ขันแก้ว และ นายธนิต ตันบัวคลี่ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และ นายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร ร่วมลงพื้นที่และรายงานผลการเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด