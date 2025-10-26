คุณตา 78 ปี ตั้งใจเดินทางร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ข่าวในพระราชสำนัก

คุณตา 78 ปี ตั้งใจ เดินทางร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  แม่ของปวงชน จุฬาฯ จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวก

สืบเนื่องตามประกาศของสำนักพระราชวัง วันที่ 24 ตุลาคม เวลา 21.21 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ท่ามกลางความเศร้าโศกของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศนั้น

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีประชาชนสวมชุดขาวดำ เพื่อเดินทางมาร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เวลา 08.00 น. เมื่อเปิดให้ร่วมลงนามถวายอาลัย ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนลงนามได้ถึงเวลา 12.00 น. จากนั้นจะดำเนินการตามพระราชพิธีฯ ต่อไป

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ดูแลบริเวณจุดลงนามถวายความอาลัย ระบุว่า นับตั้งแต่ช่วงเวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 10.00 น. มีประชาชนเดินทางมาลงนามถวายความอาลัยเป็นจำนวนหลายร้อยคน ยิ่งสายแถวที่ต้องต่อคิวก็ยิ่งยาว โดยเฉพาะบริเวณวางพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งอนุญาตให้ประชาชนสามารถกราบพระฉายาลักษณ์ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ ทำหน้าที่จึงต้องจัดลำดับคิวให้เข้าถ่ายภาพเพิ่มครั้งละ 10 คน จากเดิมที่ไม่จำกัดจำนวนเริ่มต้น เพื่อความสะดวกและลดความแออัดของประชาชนที่เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่ ระบุต่อว่า ประชาชนที่เดินทางเข้ามาส่วนใหญ่มีทุกช่วงวัย แต่จำนวนมากที่สุดเป็นวัยทำงานและสูงวัย มีทั้งเดินทางมาคนเดียว กับกลุ่มเพื่อน และครอบครัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เตรียมพร้อมให้บริการประชาชนไว้จำนวนมากอย่างเต็มความสามารถ อาทิ การจัดคิว การถ่ายภาพ รวมถึงการตอบข้อซักถามต่างๆ ด้วย เพราะประชาชนบางส่วนเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือพื้นที่ส่วนอื่นของกรุงเทพฯ จึงไม่มีความคุ้นเคยกับพื้นที่ ทำให้ต้องเตรียมพร้อมชี้จุดหรือสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการให้ โดยบริเวณจุดลงนามถวายความอาลัย และกราบพระฉายาลักษณ์ ยังสามารถรองรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาได้แบบไม่จำกัด

ด้านนายวิชัย ด้วงสอ อายุ 78 ปี อาชีพเกษียนอายุ กล่าวว่า ตัวเองตั้งใจเดินทางมาจากพระราม 2 เพื่อร่วมลงนามถวายความอาลัย และกราบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งเดินทางมาเป็นวันแรก รวมถึงตั้งใจว่าจะเข้าร่วมงานที่จัดขึ้นตามพระราชพิธีฯ ต่อไป หลังจากวันนี้ที่เตรียมตัวมาลงนามถวายความอาลัย พร้อมรูปพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเก็บไว้ตั้งแต่ 50 ปีที่แล้ว อยู่คู่บ้านของตัวเองมาตลอด จึงอยากนำมาร่วมถวายความอาลัย เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงพระองค์ท่านต่อไป

“ตั้งใจเดินทางมาแต่เช้า เพื่อกราบและถวายความอาลัยถึงพระองค์ท่าน ในฐานะแม่คนเดียวของปวงชนชาวไทย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งสองพระองค์ท่านหลายครั้ง ฌโดยเมื่อครั้งจัดงานกราบพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีหลายครั้งด้วยความเคารพเช่นกัน เนื่องจากเห็นภาพมาตลอดไม่ว่า เสด็จพ่อจะเดินทางไปที่ใด ก็มีเสด็จแม่ติดตามไปด้วยตลอดเวลา จึงตั้งใจเดินทางมาส่งในครั้งนี้” นายวิชัย กล่าว