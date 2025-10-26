คณะบุคคล-ปชช. เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ด้วยความอาลัย

คณะบุคคล-ประชาชน เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ด้วยความอาลัย
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตามที่ สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชน เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทันทีที่สำนักพระราชวังเปิดประตูมณีนพรัตน์ ซึ่งตั้งอยู่ถนนสนามไชย มีข้าราชการ คณะบุคคลและประชาชนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำ เดินทางมาต่อแถวเพื่อเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม และลงนามถวายความอาลัยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ภายในศาลาสหทัยสมาคม และด้านหน้าอาคารศาลาลูกขุนใน ในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้า อาทิ หน่วยราชการในพระองค์, นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) พร้อม นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายณรงค์ เจียรวนนท์ , นางปวีณา หงสกุล, นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ, พล.ท.หญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ, นายจาตุรนต์ ฉายแสง ราชสกุลเทวกุล เป็นต้น
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่า ประชาชนต่างใส่ชุดไว้ทุกข์สีดำผ่านจุดกรองที่บริเวณท้องสนามหลวง โดยมีเจ้าหน้าที่จัดเต็นท์ และเก้าอี้ คอยอำนวยความสะดวก พร้อมมีอาหาร และเครื่องดื่มให้บริการ จากนั้น ประชาชนเข้าแถวเดินเข้าพระบรมมหาราชวังผ่านทางประตูมณีนพรัตน์ เพื่อเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ทั้งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัย โดยประชาชนบางคนถือพระฉายาลักษณ์ และพระสาทิสลักษณ์ไว้แนบอก และขณะที่ถวายน้ำสรงฯ ประชาชนบางคนได้หลั่งน้ำตาออกมาด้วยความเสียใจออกมาอย่างมิอาจสะกดกลั้นไว้ได้
นางมยุรี บรรดาศักดิ์ อายุ 77 ปี กล่าวว่า ออกจากบ้านบางเขน กรุงเทพฯ มาตั้งแต่เช้า เดินทางมาคนเดียว ตั้งใจมาสรงน้ำพระบรมศพด้วยความอาลัยรัก กล่าวด้วยใบหน้าโศกเศร้าและมีน้ำตาคลอว่า พอทราบข่าวว่าสมเด็จพระพันปีสสวรรคตก็เสียใจมาก ร้องไห้อยู่นาน เมื่อทราบว่า สำนักพระราชวังเปิดให้สรงน้ำพระบรมศพ จึงตั้งใจมาเพื่อมาถวายราชสักการะพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย รักพระองค์มาก ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยโดยไม่แบ่งแยก พระราชทานอาชีพให้คนไทย ทรงเปรียบดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรที่เคียงคู่กับในหลวงรัชกาลที่ 9 บำเพ็ญพระราชกรณียภารกิจมาตลอด 70 ปี เมื่อครั้งงานพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ตนก็มาเคารพพระบรมศพ 200 ครั้ง รักและเคารพทั้ง 2 พระองค์มาก
นางธัยพร อร่ามเมฆา อายุ 65 ปี เดินทางมาจากบ้านย่านบางเขน ตั้งแต่เช้า พร้อมกับลูกสาว กล่าวว่า ตั้งใจมาถวายสักการะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เนื่องจากในชีวิตได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระพันปีหลวง มาหลายครั้ง ตั้งแต่อายุ 15 ปี และถือได้ว่า มีความจดจำที่ทำให้เกิดความรัก ผูกพันเทิดทูนใน สถาบันและราชวงศ์จักรีวงศ์ ทั้งนี้สิ่งที่ตนจำจดและมีต่อสมเด็จพระพันปีหลวง คือ ช่วงเวลาเข้าเฝ้าฯตอนเด็ก พระองค์จะรับสั่งถามทุกข์สุข เช่น หนูจ๊ะมาจากไหน กินข้าวหรือยังจ๊ะ ทำให้ซาบซึ้งในพระเมตตา นอกจากนี้ ก็มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงงานเพื่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนไทยทั่วทุกภาคของประเทศได้มีความกินดีอยู่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ด.ญ.ฑิธารา มาเปี่ยม อายุ 10 ปี ซึ่งมาในชุดนักเรียน พร้อมถือพระฉายาลักษณ์ ของสมเด็จพระพันปีโทนสีขาว ดำ มาด้วย กล่าวว่า เดินทางออกจากบ้านที่บางใหญ่ ตอนตี 5 พร้อมกับคุณย่าตั้งใจมาร่วมถวายสักการะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยความเคารพสมเด็จพระพันปีหลวง ซึ่งพระองค์เป็นแม่ของในหลวง รัชกาลที่ 10 และเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับประชาชน ซึ่งในวัยของตนเองอาจจะไม่ทันได้เห็นงานที่พระองค์ทรงทำ แต่คุณย่าได้เล่าให้ฟังบ่อยๆ ที่ผ่านมา คุณย่าพาไปทำจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคม การได้มาครั้งนี้ รู้สึกภูมิใจที่ได้มาแสดงความเคารพสมเด็จพระพันปีหลวงในวันนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า บรรยากาศบริเวณหน้าพระบรมมหาราชวัง มีประชาชนจำนวนมากมาจับจองพื้นที่เพื่อเฝ้าฯ รับเสด็จ ขบวนพระบรมศพ ตั้งแต่ 18.00 น. ของวันที่ 25 ตุลาคม และทยอยมากันเรื่อยๆ กระทั่งเช้าวันที่ 26 ตุลาคม บางส่วนปักหลักรอเพื่อให้ได้ส่งเสด็จพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นครั้งสุดท้าย และบางส่วนเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง