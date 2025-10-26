สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ปชช.ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ ปักหลักรอเฝ้าฯรับเสด็จ ขสมก.-กรมเจ้าท่า จัดรถ-เรือ บริการปชช. ฟรี!
ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2568 นำความโศกเศร้ามาสู่พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศนั้น
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ โดยรอบพื้นที่ท้องสนามหลวง ประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่ช่วงเช้า
โดยประชาชนต่างพากันร่วมสวมใส่ชุดดำ เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นางนฤมล เปรมทวี และกลุ่มเพื่อน กล่าวว่า กลุ่มของตนเดินทางมาตั้งแต่ 06.00 น. และได้เข้าไปถวายน้ำสรงพระบรมศพภายในพระบรมมหาราชวัง ก่อนพากันมาปักหลักเพื่อรอเฝ้าฯรับเสด็จขบวนพระบรมศพ ซึ่งจะเคลื่อนมาจาก รพ.จุฬาฯ ในเวลา 16.00 น.
“ความรู้สึกของดิฉันและเพื่อนๆ ในตอนนี้ยากที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูด เพราะเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้ง ถึงแม้จะเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ก็ยังยากที่จะทำใจได้” นางนฤมลกล่าว
ด้านนายวิษณุ สัมปุรณะพันธุ์ ตัวแทนจากวัดอ้อน้อย กล่าวว่า ตั้งแต่ได้รับข่าวการสูญเสียเมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางทีมงานจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำอาหารเพื่อมาแจกจ่ายประชาชนที่มารอเฝ้าฯรับเสด็จกว่า 1,500 ชุด โดยในตอนนี้ทางวัดอ้อน้อยกำลังประสานงานกับทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อขอใช้สถานที่ หากทาง กทม.อนุมัติ ทีมงานวัดอ้อน้อยก็จะทำการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกขึ้นบริเวณท้องสนามหลวง
“การสูญเสียแม่ของแผ่นดินในครั้งนี้ถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้ง ซึ่งทางวัดอ้อน้อยเรามีความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ โดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการมากมายแก่พสกนิกรไทยตลอดหลายทศวรรษ พวกเราทุกคนจึงพร้อมร่วมแรงร่วมใจเพื่อทำงานถวายแด่พระองค์อย่างเต็มที่“ นายวิษณุกล่าว
สำหรับเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปยังพระบรมมหาราชวัง วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 16.00 น. เส้นทางประมาณ 10 กิโลเมตรนั้น ขบวนจะเคลื่อนจาก รพ.จุฬาฯ ไปตามถนนอังรีดูนังต์ เข้าสู่ถนนพระราม 4 ต่อเนื่องถนนพญาไท จากนั้นเข้าสู่ถนนศรีอยุธยา หลังจากผ่านวัดเบญจมบพิตรแล้วเข้าสู่ถนนราชดำเนิน ถนนหน้าพระลาน และเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาท
ประชาชนที่ต้องการเดินทางมายังท้องสนามหลวง กระทรวงคมนาคม ขสมก. และกรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ วันที่ 26 ตุลาคม 2568 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง โดยจัดเดินรถในเส้นทางปกติ 18 เส้นทาง รถโดยสาร Shuttle Bus (บริการฟรี) เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า จำนวน 6 เส้นทาง และ เชื่อมต่อสถานีขนส่ง จำนวน 8 เส้นทาง
ให้บริการในวันที่ 26 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. และให้บริการต่อเนื่องจนถึงเวลา 20.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะออกจากพื้นที่จนหมด
บริการเรือโดยสารสาธารณะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในเส้นทาง ดังนี้ 1.รับ-ส่ง ท่าเรือวัดระฆัง-ท่าเรือวัดอรุณฯ-ท่าช้าง (วังหลวง) ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
2.รับ-ส่ง ท่าเรือวังหลัง-ท่าเรือท่าช้าง-ท่าเรือวัดระฆัง ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น.
3.ให้บริการเรือข้ามฟากเส้นทางวัดอรุณฯ-ท่าเตียน ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น.
