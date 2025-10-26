กทม. จัดอาหารเพิ่ม 1,000 กล่อง เตรียมวีลแชร์ รับประชาชนร่วมถวายอาลัยเนืองแน่น
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมทุกด้าน อำนวยความสะดวกประชาชน ที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยสำนักพัฒนาสังคม กทม. จัดทำอาหารมาสมทบเพิ่ม 1,000 กล่อง เพื่อให้บริการประชาชนนอกจากนี้ในเช้าวันนี้ สำนักอนามัย จัดทีมพยาบาลเพิ่มเติมและนำรถเข็น Wheelchair จากโรงพยาบาลกลางมาเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องใช้ Wheelchair ในพื้นที่สนามหลวง
นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนน้ำดื่ม เบื้องต้นจำนวน 3,000 ขวด ให้บริการประชาชนอีกด้วย
ด้านสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. สนับสนุนการอำนวยความสะดวก ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร จัดจุดทิ้งขยะแยกประเภท พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลจุดทิ้งขยะ เพื่อให้คำแนะนำประชาชนอย่างใกล้ชิด และวางแผนการจัดเก็บเพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง ป้องกันปัญหามลภาวะและกลิ่นไม่พึงประสงค์ พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้อำนวยความสะดวกดูแลการจราจร การบริหารจัดการแถวเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพฯ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัย
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 10.00 น. มึประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระบรมมหาราชวัง ประมาณ 2,500 คน