อธ.กรมการขนส่งทางบก ตรวจสอบความพร้อมรถโดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกปชช.ที่ร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพหน้าพระฉายาลักษณ์
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยนายชีพ น้อมเศียร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก, นายกิจจา สมสุข ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก, นายอดิเรก แตงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5, นายปริญญา วรธำรง ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการอำนวยความสะดวกประชาชนและตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะของเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งทางบก บริเวณฝั่งตรงข้ามศาลฎีกา หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
โดยได้มีการประชาสัมพันธ์แนะนำประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีฯ ในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยเบื้องต้นพบว่ามีรถโดยสารสาธารณะให้บริการประชาชนเพียงพอ ในขณะที่เริ่มมีจำนวนประชาชนเดินทางเข้ามาใช้รถโดยสารสาธารณะมากขึ้น ซึ่งจากการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ ไม่พบรถกระทำผิดกฎหมาย ปฏิเสธผู้โดยสาร เก็บค่าโดยสารเกิน หรือเอาเปรียบผู้โดยสาร โดยในเวลา 12.00 น. ได้มีการหยุดให้ประชาชนเข้าร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้สั่งการให้กองตรวจการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ (พื้นที่ 1-5) ได้ร่วมส่งกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งทางบก เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางให้กับประชาชน โดยเฉพาะตามจุดเชื่อมต่อการเดินทางโดยสารสาธารณะต่างๆ ที่คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมในพระราชพิธีเป็นจำนวนมากต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คณะรัฐมนตรี ถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง ลงนามสมุดหลวงถวายความอาลัย
- สาวเมืองปากน้ำ ปักหลักเฝ้ารับเสด็จ ขบวนพระบรมศพ ร่ำไห้ ยังทำใจไม่ได้ หลังรู้ข่าวสวรรคต
- ‘กรมศิลป์’ เดินหน้าร่างแบบพระเมรุมาศ ยึดตามโบราณราชประเพณี สวยงาม สมพระเกียรติ เริ่มบันทึกจดหมายเหตุ 26 ต.ค.
- พสกนิกรเนืองแน่น รพ.จุฬาฯ ถวายความอาลัยพระพันปีหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่รอรับเสด็จในหลวง-พระราชินี