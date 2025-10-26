เช็กที่นี่ จุดจอดรถ ร่วมถวายอาลัย พร้อมเบอร์โทรประสาน แนะวางแผนล่วงหน้า 2 ชม.
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม กรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์เส้นทางเคลื่อนพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวังและจุดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการอัญเชิญพระบรมศพ
ดังนี้
เวลา 16.00 น.
เส้นทางถนนอังรีดูนังต์ ถึงพระบรมมหาราชวัง ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
1. ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนอังรีดูนังต์
2. จากนั้น เลี้ยวขวา เพื่อเข้าสู่ถนนพระรามที่ 4 มุ่งหน้าแยกสามย่าน
3. เมื่อถึงแยกสามย่าน เลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนพญาไท
4. เมื่อถึงแยกพญาไท เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนศรีอยุธยา
5. จากนั้น เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนราชดำเนิน มุ่งหน้าสู่ถนนหน้าพระลาน
6. เข้าประตูวิเศษไชยศรี-พระบรมมหาราชวัง
แนะนำใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อความสะดวกด้านการจราจร (รายละเอียดตามภาพ)
การแต่งกาย : ชุดสุภาพไว้ทุกข์
สิ่งของที่ควรนำติดตัว : ยาประจำตัว, อุปกรณ์กันแดด (สีสุภาพ), เขียนชื่อเบอร์โทรญาติใส่ในกระเป๋าเด็กและผู้สูงอายุ (ป้องกันการพลัดหลง)
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ควรเข้าพื้นที่ก่อนถึงเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เนื่องจากมีผู้มาร่วมพิธีฯ จำนวนมาก
สำหรับจุดจอดรถสำหรับประชาชนร่วมถวายความอาลัย สามารถใช้บริการที่จอดรถได้หลายจุดรอบพื้นที่จัดงาน
โดยแบ่งเป็น
-จุดจอดรถมีค่าใช้จ่าย (พื้นที่เอกชน)
-จุดจอดรถไม่มีค่าใช้จ่าย (เปิดให้บริการฟรี)
-จุดจอดรถหน่วยงานรัฐ (รองรับเฉพาะเจ้าหน้าที่)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สน.พญาไท 02-354-6958
สน.ชนะสงคราม 02-282-3166
สน.นางเลิ้ง 02-281-3002
สน.ดุสิต 02-241-5043
เพื่อความสะดวก โปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จราจร