ผู้ช่วย ผบ.ตร. เตรียมความพร้อมด้านการจราจร การซักซ้อมในการเคลื่อนขบวนพระบรมศพ
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) บก.จร. พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม
ผบก.จร. พ.ต.อ.จิรกฤต จารุนภัทร รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ ผกก.4 บก.จร. พ.ต.ท.ทศพร กลีบแก้ว รอง ผกก.5 บก.จร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02)
ตรวจสอบและประเมินการจราจรบริเวณเส้นทางเคลื่อนพระบรมศพ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” และกำกับดูแลเตรียมความพร้อมในภารกิจถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในครั้งนี้
จากนั้น พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ นำเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย เส้นทางขบวนเคลื่อนพระบรมศพ ร่วมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย เส้นทางขบวนเคลื่อนพระบรมศพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ทำการตรวจจำนวน ความพร้อมของกำลังพล และตรวจเครื่องแต่งกาย จากนั้นได้ฝึกซ้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในงานเคลื่อนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานหน้าเสาธง บก.จร.