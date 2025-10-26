กษัตริย์กัมพูชาส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสวรรคตของ สมเด็จพระพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชสาส์นถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงยกย่องสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพ และทรงเป็นที่เคารพรักของประชาชนทั้งประเทศ
ขณะที่ สมเด็จพระราชชนนี นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระราชมารดาในพระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มายังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย