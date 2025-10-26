‘กรมศิลป์’ เดินหน้าร่างแบบพระเมรุมาศ ยึดตามโบราณราชประเพณี สวยงาม สมพระเกียรติ เริ่มบันทึกจดหมายเหตุ 26 ต.ค.
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มีข้อสั่งการให้กรมศิลปากรรับผิดชอบดำเนินการด้านรูปแบบพิธีการและจัดสร้างพระเมรุมาศ พร้อมทั้งอาคารประกอบ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นั้น กรมศิลปากรได้มีการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักสถาปัตยกรรม สำนักช่างสิบหมู่ และสำนักจดหมายเหตุ รวมถึงสำนักการสังคีต โดยได้มอบหมายให้สำนักสถาปัตยกรรมดำเนินการร่างแบบพระเมรุมาศและอาคารประกอบเบื้องต้น เพื่อเสนอขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย โดยการออกแบบจะยึดตามโบราณราชประเพณี ให้มีความสวยงามและสง่างามสมพระเกียรติ เพื่อน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
”กรมศิลปากรดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนที่ได้รับมอบหมาย จากนี้จะรายงานข้อมูลต่างๆ ให้รัฐมนตรีว่าการ วธ.และทางรัฐบาลได้รับทราบ อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้ เป็นการมอบหมายงานในเบื้องต้น ทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการ วธ. ถือเป็นการถวายพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างสูงสุด“ นายพนมบุตรกล่าว
อธิบดีกรมศิลปากรกล่าวต่อว่า ส่วนการจัดสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ จะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงใดนั้น ยังไม่สามารถบอกได้ เพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำแบบร่างเบื้องต้น เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการดำเนินการด้านอื่นๆ ซึ่งรวมถึงงานหนังสือจดหมายเหตุ จะเริ่มดำเนินการจดบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่มีประกาศจากสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมเป็นต้นไป การทำงานครั้งนี้ถือเป็นการรวมพลังและหัวใจของข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรทุกฝ่าย มาร่วมกันทำงานอย่างสุดความสามารถ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติอย่างสูงสุด