สาวเมืองปากน้ำ ปักหลักเฝ้ารับเสด็จ ขบวนพระบรมศพ ร่ำไห้ ยังทำใจไม่ได้ หลังรู้ข่าวสวรรคต

ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต วันที่ 24 ตุลาคม 2568 นำความโศกเศร้ามาสู่พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศนั้น

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ก่อนเคลื่อนขบวนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พสกนิกรจากทั่วสารทิศเดินทางมาจับจองพื้นที่เพื่อเฝ้าฯ รับเสด็จตั้งแต่ถนนราชดำเนินในบริเวณหน้าศาลฎีกา มาจนถึงบริเวณหน้าพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่ 25 ตุลาคม และบางส่วนได้เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง อย่างไรก็ตาม ยิ่งใกล้เวลาเสด็จ พสกนิกรยิ่งหลั่งไหลมาจับจองพื้นที่อย่างคับคั่ง เจ้าหน้าที่ได้นำเต๊นท์มากางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตลอดเส้นทางที่ขบวนพระบรมศพเคลื่อนผ่าน

น.ส.พะเยา จันทร์กะแจะ กล่าวว่า ตนเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม โดยสารรถประจำทาง และมานอนค้างคืนที่บริเวณหน้าทางเข้าศาลฎีกา เพื่อเฝ้ารับเสด็จ ฯ ขบวนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

“ตั้งแต่ทราบข่าวการสูญเสียครั้งนี้ ดิฉันรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้ง และยังทำใจไม่ได้ พระองค์ทรงเป็นเหมือนแม่ของแผ่นดิน เป็นเหมือนแม่ของคนไทยทั้งชาติ และสำหรับดิฉัน พระองค์ทรงเป็นดั่งแม่แท้ๆ ระหว่างทางที่เดินทางมาเมื่อเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระพันปีหลวง ก็อดไม่ได้ที่จะน้ำตาไหลด้วยความอาลัยและคิดถึง” น.ส.พะเยา กล่าว

น.ส.พะเยา กล่าวต่อว่า พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงทำเพื่อประชาชน โดยเฉพาะพระราชดำรัสที่ตรัสว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” ซึ่งเป็นคำจำได้ขึ้นใจเพราะเป็นพระราชดำรัสที่ทรงแสดงถึงความรักที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

“วันนี้ดิฉันตั้งใจจะอยู่รอรับเสด็จขบวนพระบรมศพ จนถึงเวลา 18.00 น. และในวันที่ 9 พฤศจิกายน จะเดินทางกลับมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยอีกครั้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้” น.ส.พะเยา กล่าว

สำหรับเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปยังพระบรมมหาราชวัง วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 16.00 น. เส้นทางประมาณ 10 กิโลเมตร ขบวนจะเคลื่อนจากรพ.จุฬาฯ ไปตามถนนอังรีดูนังต์ เข้าสู่ถนนพระราม 4 ต่อเนื่องถนนพญาไท จากนั้นเข้าสู่ถนนศรีอยุธยา หลังจากผ่านวัดเบญจมบพิตรแล้วเข้าสู่ถนนราชดำเนิน ถนนหน้าพระลาน และเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาท

ประชาชน ที่ต้องการเดินทางมายังท้องสนามหลวง กระทรวงคมนาคม และ ขสมก. และกรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ วันที่ 26 ตุลาคม 2568 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง โดยจัดเดินรถในเส้นทางปกติ 18 เส้นทาง รถโดยสาร Shuttle Bus (บริการฟรี) เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า จำนวน 6 เส้นทาง และ เชื่อมต่อสถานีขนส่ง จำนวน 8 เส้นทาง ให้บริการในวันที่ 26 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. และให้บริการต่อเนื่องจนถึงเวลา 20.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะออกจากพื้นที่จนหมด

บริการเรือโดยสารสาธารณะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในเส้นทาง ดังนี้ 1.รับ – ส่ง ท่าเรือวัดระฆัง – ท่าเรือวัดอรุณฯ – ท่าช้าง(วังหลวง) ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.

