สาวเมืองปากน้ำ ปักหลักเฝ้ารับเสด็จ ขบวนพระบรมศพ ร่ำไห้ ยังทำใจไม่ได้ หลังรู้ข่าวสวรรคต

สาวเมืองปากน้ำ ปักหลักเฝ้ารับเสด็จ ขบวนพระบรมศพ ร่ำไห้ ยังทำใจไม่ได้ หลังรู้ข่าว สวรรคต
ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต วันที่ 24 ตุลาคม 2568 นำความโศกเศร้ามาสู่พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศนั้น
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ก่อนเคลื่อนขบวนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พสกนิกรจากทั่วสารทิศเดินทางมาจับจองพื้นที่เพื่อเฝ้าฯ รับเสด็จตั้งแต่ถนนราชดำเนินในบริเวณหน้าศาลฎีกา มาจนถึงบริเวณหน้าพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่ 25 ตุลาคม และบางส่วนได้เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง อย่างไรก็ตาม ยิ่งใกล้เวลาเสด็จ พสกนิกรยิ่งหลั่งไหลมาจับจองพื้นที่อย่างคับคั่ง เจ้าหน้าที่ได้นำเต๊นท์มากางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตลอดเส้นทางที่ขบวนพระบรมศพเคลื่อนผ่าน
น.ส.พะเยา จันทร์กะแจะ กล่าวว่า ตนเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม โดยสารรถประจำทาง และมานอนค้างคืนที่บริเวณหน้าทางเข้าศาลฎีกา เพื่อเฝ้ารับเสด็จ ฯ ขบวนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
“ตั้งแต่ทราบข่าวการสูญเสียครั้งนี้ ดิฉันรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้ง และยังทำใจไม่ได้ พระองค์ทรงเป็นเหมือนแม่ของแผ่นดิน เป็นเหมือนแม่ของคนไทยทั้งชาติ และสำหรับดิฉัน พระองค์ทรงเป็นดั่งแม่แท้ๆ ระหว่างทางที่เดินทางมาเมื่อเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระพันปีหลวง ก็อดไม่ได้ที่จะน้ำตาไหลด้วยความอาลัยและคิดถึง” น.ส.พะเยา กล่าว
น.ส.พะเยา กล่าวต่อว่า พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงทำเพื่อประชาชน โดยเฉพาะพระราชดำรัสที่ตรัสว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” ซึ่งเป็นคำจำได้ขึ้นใจเพราะเป็นพระราชดำรัสที่ทรงแสดงถึงความรักที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
“วันนี้ดิฉันตั้งใจจะอยู่รอรับเสด็จขบวนพระบรมศพ จนถึงเวลา 18.00 น. และในวันที่ 9 พฤศจิกายน จะเดินทางกลับมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยอีกครั้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้” น.ส.พะเยา กล่าว
สำหรับเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปยังพระบรมมหาราชวัง วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 16.00 น. เส้นทางประมาณ 10 กิโลเมตร ขบวนจะเคลื่อนจากรพ.จุฬาฯ ไปตามถนนอังรีดูนังต์ เข้าสู่ถนนพระราม 4 ต่อเนื่องถนนพญาไท จากนั้นเข้าสู่ถนนศรีอยุธยา หลังจากผ่านวัดเบญจมบพิตรแล้วเข้าสู่ถนนราชดำเนิน ถนนหน้าพระลาน และเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาท
ประชาชน ที่ต้องการเดินทางมายังท้องสนามหลวง กระทรวงคมนาคม และ ขสมก. และกรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ วันที่ 26 ตุลาคม 2568 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง โดยจัดเดินรถในเส้นทางปกติ 18 เส้นทาง รถโดยสาร Shuttle Bus (บริการฟรี) เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า จำนวน 6 เส้นทาง และ เชื่อมต่อสถานีขนส่ง จำนวน 8 เส้นทาง ให้บริการในวันที่ 26 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. และให้บริการต่อเนื่องจนถึงเวลา 20.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะออกจากพื้นที่จนหมด
บริการเรือโดยสารสาธารณะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในเส้นทาง ดังนี้ 1.รับ – ส่ง ท่าเรือวัดระฆัง – ท่าเรือวัดอรุณฯ – ท่าช้าง(วังหลวง) ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.