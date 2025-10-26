คณะรัฐมนตรี ถวายน้ำสรงพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ลงนามสมุดหลวงถวายความอาลัย
ตามที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ทันทีที่สำนักพระราชวังเปิดประตูมณีนพรัตน์ ซึ่งตั้งอยู่ถนนสนามไชย มีข้าราชการ คณะบุคคล และประชาชนต่างสวมใส่ชุดดำมาต่อแถวเพื่อเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ ภายในศาลาสหทัยสมาคม และด้านหน้าอาคารศาลาลูกขุนใน พระบรมมหาราชวัง กันอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคู่สมรส นางนาที รัชกิจประการ พร้อมรัฐมนตรี อาทิ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี, นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพและลงนามสมุดหลวงถวายความอาลัย