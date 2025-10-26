เศรษฐา-แพทองธาร 2 อดีตนายกฯ ถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

ตามที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ทันทีที่สำนักพระราชวังเปิดประตูมณีนพรัตน์ ซึ่งตั้งอยู่ถนนสนามไชย มีข้าราชการ คณะบุคคล และประชาชนต่างสวมใส่ชุดดำมาต่อแถวเพื่อเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ ภายในศาลาสหทัยสมาคม และด้านหน้าอาคารศาลาลูกขุนใน พระบรมมหาราชวัง กันอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 พร้อมคู่สมรส พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน รวมถึง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 31 และนายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ อดีตคณะทำงานนายกรัฐมนตรี เดินทางมาถวายน้ำสรงพระบรมศพ และลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัย