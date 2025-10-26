กทม. จัดทีมแพทย์-พยาบาลเคลื่อนที่ดูแลประชาชนตลอดเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นางสาวทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ถนนราชดำเนินติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์เพื่อดูแลประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในพิธีเคลื่อนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า ลำพังกรุงเทพมหานครไม่สามารถดูแลประชาชนได้หมดและทั่วถึง ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ด้วย
ทั้งนี้ ในส่วนกรุงเทพมหานครได้จัดชุดปฏิบัติการแพทย์สังกัดสำนักการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล รถฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำจุดในเส้นทางถนนราชดําเนิน 4 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ กองทัพภาคที่ 1 – สะพานมัฆวานรังสรรค์ ช่วงที่ 2 สํานักปลัดบัญชีทหารบก – วัดราชนัดดา ช่วงที่ 3 วัดราชนัดดา – อนุสรณ์ สถาน 14 ตุลาคม และช่วงที่ 4 อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาคม – โรงแรมรัตนโกสินทร์
ด้านสำนักอนามัย ได้จัดทีมพยาบาลเคลื่อนที่ 14 ทีม รวม 28 นาย พร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น อาทิ ยาพื้นฐาน ชุดทําแผล ยาดมแอมโมเนีย ยาดมโปร่งฟ้า ผ้าเย็น เครื่อง AED เคลื่อนที่เล็ก จำนวน 7 จุด ได้แก่ 1. หน้ากองทัพภาคที่ 1 2. แยกมิสกวัน 3. เชิงสะพานมัฆวาน (หน้าทําเนียบ) 4. สะพานมัฆวาน แยก จปร. 5. ลานพลับพลาเจษฎามหาบดินทร์ 6. บริเวณแยกคอกวัว และ 7. หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์