นก​ สินจัย ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ขบวนพระบรมศพพระพันปีหลวง เล่าความภาคภูมิใจเคยได้ถวายงาน

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นักแสดงดัง นก สินจัย เปล่งพานิช ได้เดินทางมาจับจองพื้นที่เพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จขบวนเคลื่อนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยเจ้าตัวได้เผยว่า

“จริงๆ​ อาจจะทราบกันอยู่แล้วว่าท่านทรงพระประชวรอยู่นานแล้ว​ ทั้งตัวนกเองและประชาชนส่วนใหญ่ก็ทำใจไว้ในระดับนึง​ แต่ถึงวันนึงที่เกิดขึ้นตรงนี้จริงๆ​ เราก็รู้สึกถึงความสูญเสียที่สำคัญสำหรับประเทศของเราด้วยค่ะ​ ตอนที่เห็นประกาศคือมันไม่ได้ถึงกับร้ายแรงนะคะ แต่เราก็เศร้า​ เสียใจ​ รู้สึกว่าในที่สุดก็มีวันนี้จนได้​ ความรู้สึกก็เหมือนทุกคนที่รู้สึกสูญเสีย​และเสียใจ​ แต่ก็อยากเป็นกำลังใจให้กับในหลวง​ พระราชินีและราชวงศ์ทุกคน​ ก็เข้าใจถึงการสูญเสียตรงนี้​ ก็รู้สึกอยากแสดงความเสียใจ​ ความอาลัยให้ทราบแค่นั้นเองค่ะ​

ที่ผ่านมาก็เคยมีโอกาสถวายงานตอนช่วงที่พระพันปีดูแลในเรื่องของมูลนิธิศิลปาชีพ​ ในเรื่องของผ้าต่างๆ​ เคยได้มีโอกาสไปเดินแฟชั่นโชว์ที่พระตำหนักภูพานทุกปี​ในช่วงที่ท่านทำและคัดเลือกผ้าจากชาวบ้าน​มาประกวดผ้า​ และท่านก็ให้ดีไซเนอร์ไทยตัดเย็บ​ และให้นางแบบและนักแสดงที่ชาวบ้านรู้จักสวมใส่และเดินแฟชั่นโชว์​ จะได้เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ผลิตผ้า​ ชาวบ้านที่ทำผ้าขึ้นมา ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนว่าผ้าที่เขาทำขึ้นมาได้มีโอกาสตัดเย็บมาเป็นชุดราตรีสวยๆ​ มีนักแสดง​ มีนางแบบที่เป็นที่รู้จัก​ และเวลาท่านจัดเลี้ยงท่านก็จะให้เดินแฟชั่นโชว์ให้ชาวบ้านทุกคนได้ดู​ ก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่ท่านสนับสนุนตรงนี้​ และอยากให้คงอยู่ตลอดไปค่ะ​ นกก็ไปทำงานเหมือนกับทุกๆ​ คนค่ะ​ จริงๆ​ ก็มีหลายๆ​ คนที่ท่านโปรดให้ไปถวายงานค่ะ​

จริงๆ​ ท่านก็ทรงงานมาเยอะมากนะคะ​ นกอาจจะได้เห็นแค่ในส่วนที่ตัวเองได้ไปถวายงานในเรื่องของการเดินแฟชั่นโชว์​ หรือในเรื่องของการแสดงบางส่วนที่ท่านมีรับสั่งให้เข้าไปถวายงาน​ ก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของพระองค์ที่พยายามรักษาศิลปวัฒนธรรมในทุกๆ​ ด้านที่คนไทยควรจะมีและดำเนินต่อไปได้อย่างดี​ ก็ได้เห็นการทำงานของพระองค์ท่าน​ โดยเฉพาะเรื่องของผ้าไทยที่เห็นได้ชัด​ นกว่ามันเป็นอะไรที่หาไม่ได้แล้ว​ รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านทำไว้เป็นสิ่งที่ดีมากๆ​ และตอนนี้พระองค์หญิงก็สานต่อ​ ก็เป็นอะไรที่ดีงามมากจนถึงทุกวันนี้ที่ชุดไทยเรากำลังรอจดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ของยูเนสโกในปี 2569 นกว่าเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากค่ะ​ (ยิ้ม) การที่ได้ไปถวายงานท่านก็ภูมิใจค่ะ​ ไม่คิดว่าชาตินึงจะได้เกิดมาและได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าแผ่นดิน​ รับใช้งานที่ท่านทรงทำและสนับสนุนให้กับชาวบ้าน​ โดยเฉพาะเกี่ยวกับผ้าไทยและงานศิลปะต่างๆ​ ของไทย ก็รู้สึกภูมิใจและเป็นมงคลกับชีวิตมากๆ​ ค่ะ

พระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่เห็นชัดๆ​ ก็คือการทรงงาน​ และเป็นพระกำลังใจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอด​ และทรงงานช่วยเหลือประชาชนในหลายๆ​ ด้านที่พระองค์ทรงทำได้​ สนับสนุนทุกอย่าง​ และตอนนี้ก็เห็นว่าทุกอย่างถูกสืบทอดมาอย่างดีมาก​ แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นแบบอย่างของผู้หญิงที่ทำงาน​ เป็นทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านได้อย่างดีมากๆ​ เลยค่ะ

นกมาถึงตรงนี้ตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะ​ จะบอกว่าควรทำอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคะ แต่นกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ควรทำ เราได้แสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์มาโดยตลอด​ค่ะ​ ก็จะเป็นลูกที่ดีของแผ่นดินนี้ค่ะ​ (ยิ้ม) วันนี้เห็นคนมาเยอะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะ​ นกว่าคนไทยอีกจำนวนมากที่ยังรักและศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์​ ในพระพันปี​ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จนถึงในหลวงรัชกาลปัจจุบัน​ นกว่านี่คือความรัก​ ความภักดีที่ยังมีอยู่​ นกเชื่อว่ามันยังมีอยู่ตลอดค่ะ

ถ้าพระราชวังเปิดให้เข้าไป​ นกต้องเข้าไปแน่นอนอยู่แล้ว​ ก็รอดูประกาศว่าจะมีประกาศว่ายังไงบ้าง​ ก็คงต้องไปอยู่แล้วค่ะ​”