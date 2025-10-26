กะเหรี่ยงKNU จ.มะริด-ทวาย กองพลน้อยที่ 4 ลดธงครึ่งเสา พร้อมส่งสาสน์แสดงความอาลัยแด่พระพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ประจำจังหวัดมะริด-ทวาย ได้ประกาศลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต พร้อมส่งสารแสดงความอาลัย ความว่า “พวกเรา คณะผู้นำและสมาชิกแห่งสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และประชาชนชาวไทยทุกคน ต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะทรงเป็นที่จดจำตลอดไปในฐานะ พระราชินีผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพสกนิกรชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อสร้างความหวังและความสุขให้กับชุมชน และทรงมุ่งมั่นส่งเสริมความงดงามของศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป พระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระปรีชาญาณของพระองค์ เป็นดั่งแสงสว่างนำทางให้กับผู้คนมากมาย รวมถึงประชาชนชาวกะเหรี่ยงด้วย พวกเราขอร่วมไว้อาลัยกับประชาชนชาวไทยต่อการสูญเสียสมเด็จพระราชินีผู้ทรงคุณอันประเสริฐพระองค์นี้ด้วยความอาลัยยิ่ง”
นอกจากนี้ พลจัตวา โพเล (ผู้การสิงห์โต) ได้มีคำสั่งให้หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไล่ตั้งแต่ จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปจนถึง จ.ชุมพร ลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยน้อมถวาย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสู่สวรรคาลัย เป็นเวลา 30 วัน ตามที่รัฐบาลไทยประกาศ อีกด้วย