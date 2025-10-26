ผู้ว่าฯ กาญจน์ นำข้าราชการและประชาชน ถวายน้ำสรงพระบรมศพและถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

ผู้ว่าฯ กาญจน์ นำข้าราชการและประชาชน ถวายน้ำสรงพระบรมศพ-ลงนามถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง”
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี คณะสงฆ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธี ณ ศาลาการเปรียญ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
จากนั้นเวลา 15.50 น. นายอธิสรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ และ นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, คณะสงฆ์, ศาล, ทหาร, ตำรวจ, หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัย
ภายในพิธีมีการสวดพระอภิธรรมและประธานในพิธีถวายผ้าไตรจำนวน 10 ไตร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 ชุด พร้อมทั้งกรวดน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนที่หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจะได้ร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ด้วยความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
หลังเสร็จสิ้นพิธี จังหวัดได้จัดให้ผู้เข้าร่วมพิธีและประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัย พร้อมสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทย จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญชวนข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายสักการะเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้