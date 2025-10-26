นายกฯอินเดีย แสดงความเสียใจ สมเด็จพระพันปีหลวง สวรรคต
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ได้โพสต์ข้อความลงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ X เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม เพื่อแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียโพสต์ว่า ข้าพเจ้ารู้สึกโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่งต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรามราชชนนีพันปีหลวง การทรงงานตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อชาวไทยจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรุ่นหลังสืบไป ข้าพเจ้าขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และปวงชนชาวไทย ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวงนี้