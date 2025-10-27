9 พ.ย. เปิดให้ ปชช.เฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ‘พระพันปีหลวง’ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม สำนักพระราชวัง ได้เผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องการถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ความว่า ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนี้
1.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน เวลา 08.30-16.00 น.เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม ในการนี้ ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
2.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ทุกวัน เวลา 09.00-21.00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน
3.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล คณะองคมนตรี คณะรัฐบาล คณะบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระระราชกุศลครบ 100 วัน
เวลา 08.00 น.วันเดียวกัน ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตามที่สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 26 ตุลาคม2568 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทันทีที่สำนักพระราชวังเปิดประตูมณีนพรัตน์ ซึ่งตั้งอยู่ถนนสนามไชย มีข้าราชการ คณะบุคคล และประชาชนต่างสวมใส่ชุดดำ เดินทางมาต่อแถวเพื่อเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม และลงนามถวายความอาลัยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ภายในศาลาสหทัยสมาคม และด้านหน้าอาคารศาลาลูกขุนใน ในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้า อาทิ หน่วยราชการในพระองค์, นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และคณะผู้บริหาร, นางปวีณา หงสกุล, นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ, พล.ท.หญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ, นายจาตุรนต์ ฉายแสง, ราชสกุลเทวกุล,
คณะรัฐมนตรี อาทิ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกฯ, นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกฯ มาพร้อม น.ส.แพรทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ เป็นต้น