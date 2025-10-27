พสกนิกรเข้าลงนามถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เจ้าหน้าที่ได้เปิดให้พสกนิกรชาวไทย เดินทางเข้ามาลงนามถวายอาลัย พร้อมกับถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ตั้งแต่เวลา 09:00 น.
ขณะที่บริเวณหน้าประตูประดมณีนพรัตน์ ประตูทางเข้าหลัก ที่เป็นจุดคัดกรอง การแต่งหายของพสกนิกร ก่อนเข้าไปยังศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ส่วนบริเวณท้องสนามหลวง จะเป็นจุดคัดกรองแรกทางกรุงเทพหมานครได้เตรียมเต็นท์ ภายในสนามหลวงจำนวนมาก เพื่อรองรับกับการเดินทางมาร่วมพิธีของประชาชน
ซึ่งหลังจากนี้ ตลอด 100 วัน โดยเฉพาะการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ที่จะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ย. 2568 เวลา 9.00-21.00 น.