‘พระพันปีหลวง’ ผู้ทรงเป็นเบื้องหลังความงามของ ‘อาภัสรา หงสกุล’ นางงามจักรวาลคนแรกของไทย
นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของพสกนิกรไทยกับการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่ามกลางความโศกเศร้าของปวงพสกนิกรที่ต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม งานหัตถศิลป์ การอนุรักษ์ผ้าไทย ตลอดจนพระเมตตาอันเปี่ยมล้นที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
หนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณที่ตราตรึงในความทรงจำ คือเมื่อครั้งที่ “อาภัสรา หงสกุล” หญิงไทยคนแรกผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้ามงกุฎ นางงามจักรวาล ปี พ.ศ. 2508 ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Daily Sketch ของประเทศสหราชอาณาจักรไว้ว่า
“ดิฉันเป็นหนี้พระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโดยแท้ จึงได้รับความสำเร็จสูงเกียรติครั้งนี้ สมเด็จฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้า และมีพระกระแสรับสั่งให้ดิฉันเดินไปเดินมาให้ทอดพระเนตร และมั่นพระทัยว่าดิฉันเดินได้สง่างาม ซ้ำยังมีพระกระแสรับสั่งต่อไปอีกว่า ให้ดิฉันเปลี่ยนทรงผมใหม่ จะได้ดูสวยงามขึ้น”
โดยเบื้องหลังความงามและความสำเร็จนั้น เต็มไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวง ที่ทรงพระกรุณาออกแบบ “ทรงผมรับมงกุฎ” แก่อาภัสราด้วยพระองค์เอง รวมถึงทรงผมอีกสามแบบ ได้แก่ แบบผมสำหรับแต่ง ชุดไทยกลางวัน, แบบผมสำหรับแต่ง ชุดไทยราตรี และแบบผมสำหรับแต่ง ชุดราตรีสากล
ทั้งนี้ อาภัสรากล่าวด้วยความปลื้มปีติว่า “สมเด็จฯ คงทรงพอพระทัยมาก ที่ดิฉันสามารถคว้ามงกุฎมาครองได้สำเร็จ”
เรื่องราวแห่งพระเมตตานี้ นับเป็นอีกหนึ่งสายพระเนตรอันกว้างไกล ที่ส่งเสริมให้หญิงไทยได้เฉิดฉายในเวทีโลกอย่างสง่างาม ทรงเป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างแห่ง “ความงามคู่คุณค่า” ที่จะสถิตอยู่ในหัวใจของชาวไทยตราบนิรันดร์