‘พิพิธภัณฑ์ผ้า’ เปิดให้เข้าชมฟรี ฉลองพระองค์ ‘พระพันปีหลวง’ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านผ้าไทย
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ผูัสื่อข่าวรายงานว่า พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี ทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น. ซึ่งวันแรกของการเปิดให้เข้าชมฟรี บรรยากาศตั้งแต่เช้าประชาชนทยอยเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกการเยี่ยมชม
นางสาวคนึงนิจ สุวรรณนาคร อายุ 62 ปี ชาวจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ทราบข่าวสวรรคตเสียใจมาก จะต้องมาแสดงความอาลัยต่อแม่แห่งแผ่นดิน เคยมากราบพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 วันนี้ตนกับนางสาวภัทรบูณร์ ภู่ระหงษ์ อายุ 83 ปี มาร่วมลงนามแสดงความอาลัยและถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
พระพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างสูงยิ่ง ให้การช่วยเหลือชาวบ้านทุกภาค สร้างอาชีพ สร้างงาน ทรงรักประชาชน เมื่อลงนามเสร็จ เจ้าหน้าที่แนะนำว่า พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปิดให้เข้าชมฟรี จึงชวนเพื่อนมาเข้าชม เคยคิดจะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณณ์ผ้า แต่ยังไม่มีโอกาส แต่ครั้งนี้ได้มาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านผ่านการชมห้องจัดแสดงต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์
ดีใจมากที่ได้มาเห็นฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่งดงาม ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจการส่งเสริมผ้าไทย โดยเฉพาะผ้าไหม ทรงส่งเสริมการเลี้ยงไหมสร้างอาชีพให้ชาวบ้าน ทรงเป็นผู้นำแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยเผยแพร่ไปทั่วโลก ขื่นชมพระองค์ท่านมาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงสืบสานพระราชปณิธานจากสมเด็จย่า ส่งเสริมการใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน ทรงพัฒนาแฟชั่นผ้าไทยไปสู่ระดับสากล เป็นบุญตามากที่ได้ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าอยากให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์