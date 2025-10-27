คณะทูต-พสกนิกร ร่วมลงนามแสดงความอาลัย ‘พระพันปีหลวง’ มัคคุเทศก์เผย ทรงงานหนักมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป

คณะทูต-พสกนิกร ร่วมลงนามถวายความอาลัย ‘พระพันปี’ มัคคุเทศก์ เผยทรงงานหนักมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 27 ตุลาคม ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ศาลาสหทัยสมาคม และเต็นท์สนามหญ้าข้างอาคารลูกขุนใน ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง ได้เปิดให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนามถวายความอาลัย เสด็จสู่สวรรคาลัย ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. โดยมีประชาชนหลั่งไหลมาร่วมถวายความอาลัยอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายตลอดทั้งวัน
ขณะที่ บุคคลสำคัญ คณะบุคคล คณะทูตานุทูต ผู้นำศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยด้วยความจงรักภักดี อาทิ คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ นางจิราภรณ์ ฉายแสง
เอกอัคราชทูตโมร็อกโก ประจำประเทศไทย, เอกอัครราชทูต คาซัคสถาน ประจำประเทศไทย, เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย, เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย, เอกอัครราชทูตโอมาน ประจำประเทศไทย, เอกอัครราชทูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย, เอกอัครราชทูต ชิลี ประจำประเทศไทย, เอกอัครราชทูตบรูไน ประจำประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ สำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP), คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตูนิเซีย, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฮอนดูรัส, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโอมาน, อุปทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย เป็นต้น
นางละออศรี หุ่นจีน ณ ไพรี อายุ 71 ปี กล่าวว่า เดินทางมาจากย่านทุ่งครุตั้งแต่เช้าตรู่ ซึ่งเมื่อวานนี้ (26 ตุลาคม) ได้เดินทางมาร่วมพิธีเชิญพระบรมศพที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยแล้ว จึงอยากมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยอีกครั้ง ถือเป็นความสูญเสียที่ไม่สามารถจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ เพราะตลอดระยะเวลาหลายสิบปีพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านไว้อย่างมากมาย นับเป็นบุญของคนไทยที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมีของรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระพันปีหลวง รวมถึงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธาน
ซึ่งตลอดชีวิตได้เห็นว่าพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่หยุดพัก ถ้าไม่มีพระองค์ประชาชนก็จะไม่ได้อยู่ดีกินดีอย่างวันนี้ ได้มีความสุขบนผืนแผ่นดินไทย อยากบอกพระองค์ว่าขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
น.ส.ศุภนิตย์ เพ็ชร์ช่วย กล่าวว่า ตนเองเป็นมัคคุเทศก์คอยนำเข้าการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และสถานที่สำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ จึงทราบประวัติศาสตร์ของชาติ พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเฉพาะการอนุรักษ์ผ้าไทย พระองค์พระราชทานอะไรมากมายให้คนไทย ทรงงานหนักมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป
เมื่อทราบข่าวสวรรคตได้แต่ร้องไห้ เหมือนขาดอะไรในชีวิต เราสูญเสียในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปแล้ว และยังมาเสียแม่ของแผ่นดินไปอีก แม้ตนเองจะอายุมากแล้ว แต่เมื่อเห็นภาพพระฉายาลักษณ์ของพระองค์แย้มพระสรวลเปี่ยมด้วยพระเมตตา ท่านให้กำลังใจคนไทยเสมอ นับเป็นภาพที่ตราตรึงหัวใจชาวไทยทำให้ย้อนถึงภาพความทรงจำ ณ ขณะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย จึงอยากมาแสดงความอาลัยด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี
ทั้งนี้ สำนักพระราชวังเปิดให้ประขาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน เวลา 08.30-16.00น. ในการนี้ ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย