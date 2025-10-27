สอท.-สกญ.ไทยทั่วโลก เปิดลงนามแสดงความอาลัยพระพันปีหลวง
สถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ไทย และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศ ออกประกาศตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 นั้น
สถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ไทย และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศ ได้จัดสมุดลงนามแสดงความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ไทย และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศ ในเวลาทำการของแต่ละแห่ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม เป็นต้นไป
ขณะเดียวกัน ยังได้ลดธงชาติไทยที่ประดับในที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก รวมถึงสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจของไทย เพื่อเป็นการไว้อาลัย พร้อมจัดกิจกรรม และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงการเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้พสกนิกรชาวไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ชุมชนไทย และครอบครัว มิตรสหาย ตลอดจนสาธารณชนทั่วไปในต่างชาติ ได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และแสดงความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันด้วย