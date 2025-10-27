เดินทางจากเชียงใหม่ กราบถวายอาลัย ‘แม่ของแผ่นดิน’ ซาบซึ้ง ทรงอนุรักษ์ผ้าไทย ฟื้นฟู ‘โขน’ – กรุงเทพมหานคร ปรับแผน ย้ายจุดพักคอย ย่นระยะทาง เพื่อความสะดวกประชาชน
ตามที่ สำนักพระราชวัง ประกาศเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. นั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมารอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ อย่างต่อเนื่อง โดยนั่งรอในเต๊นท์ที่กรุงเทพมหานครจัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่พักคอยภายในท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ซึ่งมีบริการน้ำดื่มและรถสุขาเคลื่อนที่ของกรุงเทพมหานครให้บริการ
นางกนกวรรณ จันทร์แก้ว,นางอุษณี ใจหาญ และนางลัชชา ชัยปราโมทย์ ประชาชนชาวจังหวัดเสมุทรสาคร เชียงใหม่ และชาวเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ตามลำดับ กล่าวว่า พวกตนอยู่คนละจังหวัด แต่มานัดหมายพบกันที่ศาลหลักเมืองตั้งแต่ 09.00 น.
“ตั้งใจนัดกันมาถวายอาลัยแม่ของแผ่นดินซึ่งพวกเราได้เห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เรายังเป็นเด็ก สิ่งที่ประทับใจมีเยอะมาก ทั้งเรื่องผ้า และโขนที่พระองค์ทรงให้การสนับสนุนจนกลับมาได้รับความนิยม ในหลวงเป็นดิน ราชินีเป็นน้ำ ไม่มีใคร ไม่มีใครเหมือนอีกแล้ว” นางกนกวรรณ กล่าว
ทั้งนี้ นายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร ลงพื้นที่จัดระเบียบทางเข้า-ออก การตั้งจุดคัดกรอง ประชาชนที่เดินทางมาร่วมลงนามถวายความอาลัย การดูแลความสะอาดและจัดระเบียบเก้าอี้ภายเต็นท์จุดพักคอย จุดคัดแยกขยะ และความเรียบร้อยภายในท้องสนามหลวง ซึ่งในวันนี้ได้มีการปรับแผน โดยมีการย้ายจุดพักคอยประชาชนจากฝั่งศาลฎีกามายังฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อย่นระยะทาง ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น พร้อมจัดเก็บแผงเหล็กที่ไม่ได้ใช้งานไปรวมไว้ในจุดเดียวกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้กีดขวางทางสัญจรของประชาชน ย้ายจุดคัดแยกขยะเพื่อให้สะดวกต่อการเข้าจัดเก็บ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ต่อไป