ตำรวจม้า ถวายรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางโดยรอบพระบรมมหาราช เบื้องต้นยังไม่พบสิ่งผิดปกติ
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม เวลา 14:00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ หน้าประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง ดาบตำรวจชาญณรงค์ หนันเรือง ผู้บังคับหมู่กองกำกับการม้าตำรวจ นำม้า 2 ม้า ชื่อ “อลิส” และ “สติว” อายุ 6 ขวบ จากกองกำกับการม้า เข้าพื้นที่มาตรวจเส้นทางเพื่อถวายความปลอดภัย ตลอดจนพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง โดยการตรวจตราจะเน้นตรวจตามสายตาที่ม้ามองเห็น ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบสิ่งผิดปกติ
สำหรับภารกิจของม้า จะแบ่งเป็น 2 ผลัด ในช่วงเช้าและบ่าย ผลัดละ 1 ชั่วโมง
นอกเหนือภารกิจจากการมาตรวจพื้นที่จุดนี้แล้ว ยังมีภารกิจ อย่างงานวันเด็ก งานกาชาด สำหรับกองกำกับการม้าตำรวจมีอยู่แห่งเดียว ที่บางบอน ซึ่งม้าจะเกษียณอายุราชการได้เมื่อถึงเวลา
ส่วนภารกิจหลักของตำรวจม้านั้น คือ ถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัย
โดยจะถวายการอารักขา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการเสด็จพระราชดำเนินในพระราชกรณีกิจต่างๆ นอกจากนี้ยังถวายการอารักขาและเป็นกองเกียรติยศแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวาระพิเศษ
ขณะเดียวกันยังปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยพระราชอาคันตุกะ หรือบุคคลสำคัญ
โดยสายตรวจม้าถวายอารักขาพระราชวัง พระตำหนัก และสถานที่สำคัญเป็นสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ ตรวจรอบๆ บริเวณด้านนอก
สายตรวจม้าป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเป็นสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ ในสถานที่ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึง หรือไม่สะดวก