กทม.เปิดผังเส้นทางถวายสักการะพระบรมศพ เริ่มใช้วันนี้ ย้ายจุดคัดกรองย่นระยะทางไปฝั่ง ‘ตึกแดง’

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม กรุงเทพมหานคร เปิดเผยผังเส้นทางการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมรายละเอียด ดังนี้
- ประชาชนเมื่อเข้าสู่ท้องสนามหลวงแล้วให้ไปผ่านจุดคัดกรอง บริเวณฝั่งอาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง)
- นั่งรอที่เต็นท์จุดพักคอยตามลำดับคิว
- เจ้าหน้าที่จะพาลงไปที่อุโมงค์หน้าพระลาน บริเวณทางลง ประตู 1 ซึ่งจะมีเก้าอี้ไว้บริการ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องแต่งกาย
- เจ้าหน้าที่จะพาไปยังจุดคัดกรอง บริเวณประตูมณีนพรัตน์ ทางเข้าพระบรมมหาราชวัง
- ผ่านจุดตรวจค้นสัมภาระ และเครื่องสแกน จากนั้นพักรอบริเวณเต็นท์ด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
- เมื่อสักการะพระบรมศพเรียบร้อยแล้วให้ออกทางออกบริเวณประตูวิมานเทเวศร์
- ประชาชนผู้เข้าถวายสักการะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ สีดำ คอปก งดกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้าถุง คลุมเข่าสีดำเท่านั้น
ทั้งนี้ นายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร ลงพื้นที่จัดระเบียบทางเข้า-ออก การตั้งจุดคัดกรอง ประชาชนที่เดินทางมาร่วมลงนามถวายความอาลัย การดูแลความสะอาดและจัดระเบียบเก้าอี้ภายเต็นท์จุดพักคอย จุดคัดแยกขยะ และความเรียบร้อยภายในท้องสนามหลวง ซึ่งในวันนี้ได้มีการปรับแผน โดยมีการย้ายจุดพักคอยประชาชนจากฝั่งศาลฎีกามายังฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อย่นระยะทาง ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น พร้อมจัดเก็บแผงเหล็กที่ไม่ได้ใช้งานไปรวมไว้ในจุดเดียวกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้กีดขวางทางสัญจรของประชาชน ย้ายจุดคัดแยกขยะเพื่อให้สะดวกต่อการเข้าจัดเก็บ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ต่อไป