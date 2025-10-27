พนักงานร้านอาหาร ลางาน ร่วมถวายอาลัย รับ ‘น้ำตาท่วม’ ประทับใจตรัสภาษาฝรั่งเศส พระปรีชาสามารถรอบด้าน  

ตามที่ สำนักพระราชวัง ประกาศเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. นั้น
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมารอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ อย่างต่อเนื่อง โดยนั่งรอในเต๊นท์ที่กรุงเทพมหานครจัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่พักคอยภายในท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ซึ่งมีบริการน้ำดื่มและรถสุขาเคลื่อนที่ของกรุงเทพมหานครให้บริการ
นายชัยกร สำรอง อายุ 49 ปี พนักงานร้านอาหาร ซึ่งรอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ กล่าวว่า ตนทราบข่าวจากเพจเฟซบุ๊กต่างๆ ตอนแรกคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริง กระทั่งเห็นศาลฎีกาลดธงครึ่งเสา และพบข่าวทางการ จึงทราบว่า พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตจริงๆ ดังนั้น จึงตั้งใจลางานมารอถวายความอาลัย
“ผมเปลี่ยนแผนหมดเลย ขอลางาน แล้วไปตัดผมใหม่ มาที่สนามหลวง เมื่อวานที่มีการเคลื่อนพระบรมศพจากโรงพยาบาลจุฬาฯ ผมก็มาที่ศาลหลักเมือง จุดเดิมที่เคยมาเมื่อ 9 ปีก่อน ในครั้งอัญเชิญพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ผมก็คิดว่า ฝันไปหรือเปล่า มันไม่ใช่ความจริงใช่ไหม มันงง ใจมันหาย ใครว่าผู้ชายไม่ร้องไห้ ก็ร้อง ยอมรับว่าเมื่อวานน้ำตาท่วมเลย” นายชัยกร กล่าว
นายชัยกร กล่าวต่อไปว่า ตนประทับใจในพระราชกรณียกิจทุกอย่าง ทรงมีพระปรีชาสามารถรอบด้าน รวมถึงภาษาฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังทรงมีพระจริยาวัตรงดงามอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้เตรียมการต่าง ๆ ในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ อาทิ การตั้งเต็นท์พักคอย การจัดจุดประชาสัมพันธ์ข้อมูล จุดแจกจ่ายน้ำดื่มและอาหาร จุดดูแลความปลอดภัย จุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้เจ็บป่วย รถสุขาเคลื่อนที่ จัดการจราจร จัดรถ Shuttle Bus รับ-ส่ง
สนับสนุนน้ำประปา และรถสุขาติดตั้ง ด้วยการติดตั้งถังประปา ขนาด 1,000 ลิตร บริเวณโรงครัวพระราชทาน จำนวน 12 ใบ และบริเวณโรงครัวบ้านอิ่มใจ 4 ใบ รวม 16 ใบ ตั้งตู้สุขาลากจูง ภายในพระบรมมหาราชวัง จำนวน 2 ตู้ ติดตั้งรถสุขาเคลื่อนที่ ภายในและพื้นที่รอบสนามหลวง จำนวน 9 คัน ประกอบด้วย ฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุ 4 คัน จุดหับเผย จำนวน 2 คัน จุดพระแม่ธรณี 3 คัน รถสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 คัน รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 คัน รถบรรทุกน้ำเติมน้ำในรถสุขา จำนวน 2 คัน รวมถึงมีการจัดรถน้ำดื่ม จำนวน 2 คัน บริเวณเต็นท์พักคอย ด้านฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดรถช่างซ่อมบำรุง 1 คัน และเจ้าหน้าที่ รวม 50 คน สแตนด์บายเตรียมพร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้วย
นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 27 – 30 ต.ค. 68 กรุงเทพมหานครได้จัดทีมปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ได้แก่ อุโมงค์หน้าพระลาน บริเวณโรงครัวพระราชทาน และจุดพักคอยประชาชนกรุงเทพมหานคร โดยทีมปฐมพยาบาลเคลื่อนที่แต่ละทีมประกอบด้วย พยาบาล 2 คน พร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ยาพื้นฐาน ชุดทำแผล ยาดมแอมโมเนีย ยาดมโปร่งฟ้า ผ้าเย็น เครื่อง AED เคลื่อนที่เล็ก ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 11.00 น. จนเสร็จสิ้นภารกิจ