จุฬาราชมนตรี ประกาศแนวทาง ผู้นับถืออิสลาม ถวายอาลัยพระบรมศพ การแต่งกายไว้ทุกข์
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ลงนามโดย นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี ความว่า
ตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต รัฐบาลจึงเห็นสมควรประกาศให้ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไปนั้น
การสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชินีผู้ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย ผู้ทรงพระคุณอันใหญ่หลวงต่อศาสนาอิสลามและพสกนิกรมุสลิม ยังความโศกเศร้าโทมนัสอย่างยิ่งต่อพสกนิกรมุสลิม และเพื่อให้การถวายอาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
จุฬาราชมนตรี จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามร่วมน้อมถวายอาลัย โดยให้อยู่ในอาการสำรวม และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรมุสลิม และการแต่งกายในช่วงไว้ทุกข์ ดังนี้
1. ข้าราชการทั้งชายและหญิง ให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนด เว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรือนุโลมเป็นอย่างอื่น
2. ประชาชนทั่วไป ให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาด
3. การเข้าถวายอาลัยพระบรมศพ ให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่ง หากจะก้มศีรษะคำนับ ก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรุกัวะ (การก้มศีรษะที่ลำตัวขนานกับพื้น) หรือในกรณีนั่ง ให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่ง
4. อ่านคำถวายอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อศาสนาอิสลาม และพสกนิกรมุสลิม ในเวลาก่อนละหมาดวันศุกร์
5. นำเสนอคุตบะห์วันศุกร์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ด้านศาสนาอิสลาม
6. จัดกิจกรรม นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ด้านศาสนาอิสลาม
7. เจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน เพื่อให้นำมาซึ่งความสมบูรณ์พูนสุข และความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรไทยสืบไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2568