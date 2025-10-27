กลุ่มทอผ้าวัดน้ำเต้า หลั่งน้ำตาสุดอาลัย 49 ปี แห่งพระเมตตา พระพันปีหลวง ทรงสร้างอาชีพให้ ถึงวันนี้

กลุ่มทอผ้าวัดน้ำเต้า หลั่งน้ำตาสุดอาลัย 49 ปีแห่งพระเมตตา “พระพันปีหลวง” ทรงสร้างอาชีพทอผ้า ยึดเป็นเส้นทางชีวิตจนถึงวันนี้
วันที่ 27 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ อาคารทอผ้าศิลปาชีพ วัดน้ำเต้า ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบชาวบ้านกลุ่มทอผ้าศิลปาชีพฯ นำโดย นางพยัพ บุญเหลือ อายุ 66 ปี ประธานกลุ่ม พร้อมสมาชิก กำลังช่วยกันประดับผ้าขาวดำเบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายในอาคารทอผ้า บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้ง
สำหรับอาคารทอผ้าศิลปาชีพ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้สร้างขึ้น ครั้งเมื่อปี พ.ศ.2519 เกิดน้ำท่วมใหญ่ภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นาล่มเสียหายมาก หลังน้ำลด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่ถูกน้ำท่วมหลายพื้นที่ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ทรงทราบว่า พื้นที่ ของ อ.มหาราช ประสบปัญหาน้ำท่วมมากกว่าทุกอำเภอ จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากสภาพพื้นที่ เป็นที่ลุ่มได้รับภัยจากน้ำท่วมเกือบทุกปีติดต่อกัน ประชาชนยากจนมาก
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ช่วยเหลือราษฎรในตำบลน้ำเต้า โดยการจัดตั้งกลุ่มทอผ้า เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยใช้พื้นที่ใต้อาคารเรียนโรงเรียนวัดน้ำเต้า เป็นโรงทอชั่วคราว และมักประสบปัญหาที่ทำให้ต้องหยุดชะงัก การทอผ้าในช่วงฤดูฝน น้ำหลาก ห้วยเดือนมิถุนายน – กันยายน ของทุกปี
ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าด้วยมือตำบลน้ำเต้า ได้สร้างที่ทอผ้าแห่งใหม่ นำโดย นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช นายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่น และเป็นสุขสุข ที่ได้ประสานงานในการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ที่ วัดน้ำเต้า หมู่ที่ 3 อ.หาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ เมื่อ ปี 2520 เป็นศูนย์ทอผ้าฝ้ายด้วยมือ โดยใช้ กี่ กระตุก เกิดขึ้นมานับตั้งแต่ครั้งนั้นมาจนถึงปัจจุบัน
นางพยัพ บุญเหลือ อายุ 66 ปี ประธานกลุ่ม ศิลปาชีพฯวัดน้ำเต้า เล่าถึงเรื่องราว ว่า ความประทับใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม นาข้าวเสียหาย ที่ท่านมาฝึกอบรมให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมจากการทำนา จึงได้ดำริ จัดให้ตั้งศูนย์สร้างอาชีพ เปิดฝึกอบรมทอผ้า โดยพระองค์ท่านถามว่าจะเอากันไหม จะมาเสริมอาชีพให้ ก็มีทางกำนันผู้ใหญ่บ้านมาสอบถามว่าจะทำไหม ชาวบ้านก็รับว่าทำ ศูนย์ทอผ้าแห่งนี้จึงเกิดขึ้น
มีอาจารย์จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาสอน เป็นอาจารย์สอนทอผ้า เพราะเมื่อก่อนชาวบ้านที่นี่ไม่รู้ว่าการทอผ้าเป็นอย่างไร ทำกันเรื่อยมา ตอนแรกมีสมาชิกเยอะมาก ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คน เพราะว่าอายุมากแล้ว
ส่วนใหญ่เป็น ผ้าข้าวม้า ผ้าพื้น ผ้าตัดเสื้อ จนสำเร็จเป็นผ้าชนิดเนื้อดี เมื่อปี 2521 สมเด็จพระเทพฯท่านก็เสด็จมาเปิดโครงการ ที่อาคารที่ใต้ถุนโรงเรียน มีชาวบ้านนำผ้าทอที่เก็บเอาไว้มาถวายสมเด็จพระเทพ ท่านชอบลายผ้ามาก ปรึกษากับทางร้าจิตลดา ให้ส่งครูมาสอนชาวบ้านทอผ้า ซึ่งไม่มีชื่อเพราะเป็นผ้าตัวอย่าง หลังชาวบ้านทอผ้าลายนี้จนชำนาญ สมเด็จพระเทพฯ ท่านตั้งชื่อว่า ผ้าลายดอกจอก ให้ประจำอยู่อาคารศูนย์ทอผ้า น้ำเต้าแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้
ตนเองและสมาชิกที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน ได้มีอาชีพทอผ้า มากกว่า 49 ปีทำมาตั้งแต่อายุ 19 ปี อาชีพทอผ้า เกิดจากพระพันปีหลวง จะประกอบอาชีพทอผ้าต่อไปจนทำไม่ไหว สืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านต่อไป อยากจะกราบขอบคุณพระองค์ท่าน ที่มาสร้างอาชีพให้ ตนเอง และสมาชิก มีอาชีพ มีกิน มีใช้ทุกวันนี้ ไม่รู้จะพูดอะไร
“พอทราบข่าวพระพันปีหลวง สวรรคต ตกใจมาก ใจหาย เสียใจ พอเห็นรูปพระองค์ท่านน้ำตาไหลมาตลอด อยากจะไปกราบไปถวายความอาลัย แต่ไม่รู้จะไปยังไง”นางพยัพ กล่าว
นางกุหลาบ วินิจฉัย อายุ 68 ปี สมาชิกผ้า เปิดเผยว่า ตนเองทำตั้งแต่ทำอะไรไม่เป็นจนมาทอเป็น ก่อนเคยไปทำงานโรงงาน แต่ก็วนกลับมาทอผ้าอีกครั้ง เป็นสิ่งเริ่มต้นที่เราทำเป็น เห็นข่าวพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ตอนแรกคิดว่าเป็นข่าวปลอม จนต้องโทรถามเพื่อนร่วมทอผ้า ว่าจริงไหม บอกว่าจริง ความรู้สึกใจหาย ขนลุกท่วมตัว น้ำตาไหล ออกมาแบบว่าพูดไม่ถูกเพราะเรารักพระองค์ท่าน เราทอผ้าเป็นเพราะท่าน คิดไปเรื่อยว่าเราจะเป็นยังไงกันต่อไป เพราะว่าตอนหลังไม่เหมือนตอนสมัยก่อน ด้วยอะไรหลายๆอย่างทำให้ไม่รู้จะไปทางไหนเมื่อขาดพระองค์ท่าน เป็นแม่ของแผ่นดิน ใครก็รักทุกคน ไม่มีใครจะเหมือน ป้าว่าในโลกนี้ไม่มีใครเหมือน ในหลวงกับพระราชินีของเรา
ด้าน นาง ทองย้อย ฤทธา อายุ 63 ปี สมาชิกทอผ้า กล่าวว่า ตอนนั้นดีใจที่ได้มาสัมผัส จากเราไม่เป็นจนเป็นมาทุกวันนี้ พระองค์ท่านทรงเห็นว่าชาวบ้านมีฝีมืออยู่ เขาให้คนมาฝึกสอน เพื่อเป็นอาชีพเสริมในช่วงน้ำท่วม เสียใจ พูดอะไรไม่ออก พูดไม่ถูก อยากบอกแค่ว่าเราจะยังคงทำต่อไปตราบจนเราจะไม่ไหว เรียกว่าทำกันมาที่มาอยู่ตรงนี้จากเด็กๆกันเลยจนมาถึงทุกวันนี้
นาง ทองย้อย กล่าวว่า ที่นี่ ชื่อเดิม เป็นโครงการทอผ้า ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จนมีการขอชื่อใหม่ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็น ศูนย์ศิลปาชีพฯวัดน้ำเต้า มาจนถึงปัจจุบัน อาคารทอผ้าศิลปาชีพฯวัดน้ำเต้า ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เหลือสมาชิกทอผ้ากันอยู่ 5 คน ผ้าที่ได้ก็จะส่งไปยัง มูลนิธิ ส่งเสริมศิลปาชีพ สวนจิตรลดา โดยจะเป็นผ้าฝ่าย ทอมือ ทั้งหมด ก็จะเป็นผ้าลายดอกจอก ลายประจำ ศิลปาชีพฯวัดน้ำเต้า ตำบลน้ำเต้า แห่งนี้ ก็จะเป็นผ้าคลุมไหล่ ผ้าซิ่น ผ้าตา ผ้าริ้ว ผ้าพื้น ผ้าขาวม้า และ ผ้าตัดเสื้อ