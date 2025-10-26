ปลัดสุทธิพงษ์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คนที่ 41 ร่วมในพิธีสรงน้ำพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมร่วมลงนามถวายความอาลัย โดยมี นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, นายนิสิต สวัสดิเทพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีด้วยความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุธาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย
