ประชาชนทยอยร่วมลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง จนท.อำนวยความสะดวกเต็มที่

ประชาชนทยอยร่วมลงนามถวายความอาลัย ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ ต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเต็มที่
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ท้องสนามหลวง เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย โดยตั้งแต่ช่วงเช้ามืดมีประชาชนจากทั่วสารทิศทยอยเดินทางเข้ามาร่วมลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง อย่างต่อเนื่อง หลายคนแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์สีดำ ประชาชนบางส่วนเดินทางมาเป็นครอบครัว พร้อมพาลูกหลานมาร่วมลงนามถวายความอาลัย
โดยรอบพื้นที่ เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน ทั้งตำรวจ กรุงเทพมหานคร จิตอาสา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านการจราจร การจัดระเบียบพื้นที่ และการรักษาความปลอดภัย โดยมีจุดบริการน้ำดื่มและเต็นท์พักคอยให้ประชาชนได้นั่งพักรออย่างเป็นระเบียบ
บริเวณเต็นท์จุดคัดกรอง มีการจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มบริการฟรี อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่รอเข้าลงนาม นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและตรวจสอบความเรียบร้อยของผู้เข้าพื้นที่
น.ส.สุดารัตน์ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการให้บริการรถโดยสารประจำทาง เปิดเผยว่า บริการรถโดยสารที่จัดไว้ครอบคลุมเกือบทุกเส้นทางหลักในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ หมอชิต สายใต้ และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการรับ-ส่งประชาชน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดคอยให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย
ประชาชนหลายคนให้ความเห็นว่า การจัดบริการรถโดยสารฟรีช่วยให้การเดินทางสะดวกมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดความแออัดและความวุ่นวายของจราจรโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ขณะที่จิตอาสาและเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องความเรียบร้อยตลอดเส้นทางเพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาเป็นจำนวนมาก
ตลอดช่วงเช้า บรรยากาศบริเวณท้องสนามหลวงพระบรมมหาราชวังเต็มไปด้วยความสงบและเรียบร้อย มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่และจิตอาสาทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การอำนวยความสะดวกเป็นไปอย่างราบรื่น