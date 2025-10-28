พสกนิกรหลั่งไหล ร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระพันปีหลวง กทม. ระดมกำลังดูแลเข้ม ขสมก. จัดรถฟรี 8 สาย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงภาพรวมการถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568 เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยในวันนี้ ยอดประชาชนผ่านอุโมงค์หน้าพระลาน เข้าถวายสักการะพระบรมศพ ณ เวลา 16.00 น จำนวนทั้งสิ้น 2,324 คน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม
ในการนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมการดูแลและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม โดยจัดเตรียมเต็นท์พักคอยบริการประชาชน ขนาด 8×300 เมตร จัดเก้าอี้นั่งพักคอยรองรับประชาชน 3,000 ตัว และยังมีพื้นที่สามารถเพิ่มเติมได้อีก 3,000 ตัว จัดเตรียมวีลแชร์ 30-40 ตัว อำนวยความสะดวกผู้พิการและผู้สูงอายุ จัดให้มีสุขาสำหรับผู้พิการและรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 9 คัน ประกอบด้วย จุดตรงข้ามวัดมหาธาตุ 4 คัน จุดถนนหับเผย (ข้างศาลหลักเมือง) จำนวน 2 คัน จุดพระแม่ธรณีบีบมวยผม 3 คัน พร้อมประดับต้นไม้บังบริเวณรอบรถสุขาทุกคัน มีจุดทิ้งขยะอย่างพอเพียง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการเก็บขยะและแนะนำการแยกขยะทั่วพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่สื่อสารภาษาต่างประเทศ ช่วยให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวอีกด้วย
ด้านความปลอดภัย จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดูแลด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกทั่วพื้นที่ มีการติดตั้งกล้อง CCTV 200 ตัว จัดจุดบริการทางการแพทย์ 3 จุด อยู่บริเวณด้านล่างอุโมงค์พระลาน 1 จุด และด้านบนสนามหลวง 2 จุด อีกทั้งมีทีมแพทย์พยาบาลเดินตรวจตราดูแลด้านสุขภาพประชาชนสม่ำเสมอ พร้อมจัดเตรียมรถพยาบาลฉุกเฉิน และรถดับเพลิง 3 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ใกล้เคียงโดยรอบ
มีบริการให้ยืมผ้าถุง สำหรับสุภาพสตรีโดยกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีขั้นตอนดังนี้ 1.ผู้รับบริการยื่นบัตรประชาชน/พาสปอร์ต ในการลงทะเบียน ณ จุดยืมผ้าถุง อุโมงค์หน้าพระลาน 2.เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและส่งคืนบัตรประชาชน/พาสปอร์ต ให้ผู้รับบริการ 3.ผู้รับบริการคืนผ้าถุง ณ จุดคืนผ้าถุง บริเวณทางออกประตูวิมานเทเวศร์
การบริการด้านการเดินทาง ขสมก. บริการฟรี จัดรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งและจุดสำคัญ 8 เส้นทาง มุ่งสู่สนามหลวง คือ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สายใต้ใหม่ สถานีหัวลำโพง สถานีเอกมัย บางใหญ่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร (หมอชิต 2) Shuttle Bus สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ท่าพระ สนามไชย สามยอด และสายสีเขียว สยาม วงเวียนใหญ่ รวม 19 คัน และเชื่อมต่อเรือโดยสารท่าเรือสะพานผ่านฟ้า 2 คัน และเส้นทางปกติผ่านสนามหลวง จำนวน 18 เส้นทาง
ในช่วงเย็นวันเดียวกันนี้ นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามและสรุปงานด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร สำหรับการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อย และถวายพระเกียรติสูงสุด โดยมี นายจิระเดช กรุณกฤตกุล รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนัก สำนักงานเขต และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง เขตพระนคร
รองปลัดฯ ไทวุฒิ ได้รับฟังรายงาน ข้อมูล ปัญหา การดำเนินการ พร้อมหารือแนวทางแก้ไขกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งโดยภาพรวมในวันแรกนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนส่วนใหญ่ชื่นชมในการจัดระเบียบเข้าสักการะ รวมทั้งการดูแลอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ทุกจุด สำหรับการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น อาทิ ด้านกายภาพ เร่งขยับรั้วด้านข้างสนามหลวง เข้ามาเพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่เดินทางเท้ามากขึ้น เร่งซ่อมแซมลิฟท์บริเวณทางขึ้นลงอุโมงค์หน้าพระลาน เพื่ออำนวยความสะดวกผู้สูงอายุและผู้พิการ การจัดสรรพื้นที่พักคอยให้เหมาะสม ในด้านการให้บริการประชาชน จัดให้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่สื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อให้บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยว จัดรถกอล์ฟบริการรับ-ส่งจุดต่างๆภายในสนามหลวง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ อาทิ แผนที่ จุดบริการ และคำแนะนำต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น