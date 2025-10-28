คณะบุคคล-พสกนิกร ถวายความอาลัย ‘พระพันปีหลวง’ ซาบซึ้งทรงเข้าถึงประชาชน รับสั่งถามสารทุกข์สุกดิบ
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม จากประกาศสำนักพระราชวัง ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนาม ถวายความอาลัยในสมุดหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลาเวลา 08.30-16.00 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีบุคคลสำคัญ คณะบุคคล คณะทูตานุทูต พระภิกษุสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระและ ประชาชนทั่วไปซึ่งแต่งกายในชุดสีดำ เดินทางถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยและด้วยความจงรักภักดีจำนวนมาก อาทิ พล.ร.อ.ประเสริฐ บุญทรง อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นต้น
ผูัสื่อข่าวรายงานด้วยว่า หลังจากที่ประชาชนได้ลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้ว ประชาชนส่วนหนึ่งได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชม
ต่อมาเวลา 11.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
นางกัลยา เฉิดพงษ์ตระกูล กล่าวว่า ตนอายุ 66 ปี เป็นคนปากเกร็ด นนทบุรี ก่อนหน้านี้มีครอบครัวอยู่ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จ รัชกาลที่9 กับสมเด็จพระพันปีหลวง หลายครั้ง และทุกครั้งที่ทราบว่าทั้งสองพระองค์จะเสด็จฯที่ไหน ถ้าสามารถไปได้จะเดินทางไปรับเสด็จเสมอและมีความประทับใจ ซาบซึ้งใจที่สองพระองค์ทรงเข้าถึงประชาชน มีรับสั่งถามสารทุกข์สุกดิบ และที่สำคัญทั้งสองพระองค์ทรงมีพระเมตตาในการช่วยเหลือส่งเสริมให้ประชาชนไทยอยู่ดีกินดี ด้วยการสร้างอาชีพให้ดูแลตัวเองได้มีกินมีใช้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ตนมีความซาบซึ้งในพระเมตตาของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงสานต่องานของพระองค์ ในชีวิตของตนทุกวันนี้ได้น้อมนำคำสั่งสอนของรัชกาลที่ 9 และพระพันปีหลวงมาใช้และได้นำมาสอนลูกสอนหลาน