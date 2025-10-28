ขรก.ครู น้ำตาคลอ ถวายความอาลัย ‘พระพันปีหลวง’ ทรงเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตคู่

พสกนิกรหลั่งไหลถวายความอาลัยวันที่ 2 ‘ข้าราชการครู’ น้ำตาคลอ น้อมรำลึก ‘พระพันปีหลวง’ ทรงเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตคู่
ตามที่สำนักพระราชวังประกาศเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.นั้น
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม ที่บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมารอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยประชาชนสวมเสื้อผ้าสีขาว-ดำ เพื่อร่วมแสดงความอาลัย บรรยากาศโดยรอบเป็นไปด้วยความสงบและความเรียบร้อย
โดยมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่อย่างเป็นระเบียบ จัดเตรียมเต็นท์จุดพักคอย จัดเก้าอี้เป็นแถว แถวละ 10 ที่นั่ง แบ่งซ้าย-ขวาฝั่งละ 5 ที่นั่ง ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่เต็นท์พักคอยตั้งแต่เวลา 06.00 น. ซุ้มน้ำดื่มบริการประชาชน รวมถึงยังมีอาหาร-น้ำดื่มพระราชทาน และวีลแชร์บริการประชาชน จุดดูแลความปลอดภัย จุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้เจ็บป่วย รถสุขาเคลื่อนที่จากกรุงเทพฯ ก่อนประชาชนเดินทางผ่านจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลาน หรืออุโมงค์เดินลอดสนามหลวงใต้ดินเชื่อมระหว่างสนามหลวงกับพระบรมมหาราชวัง เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายสักการะ ซึ่งประชาชนจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง หรือหนังสือเดินทาง (passport) ตัวจริงมาเพื่อแสดงตน
นางนฤญพร อายุ 38 ปี อาชีพข้าราชการครู มาพร้อมครอบครัว เปิดเผยว่า วันนี้ตั้งใจเดินทางมาเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์เป็นวันแรก โดยเดินทางมาพร้อมครอบครัวจากประชานิเวศน์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงจึงมาถึง
นางนฤญพรกล่าวว่า วันนี้อากาศปลอดโปร่ง แดดร่ม ลมเย็น เอื้ออำนวยต่อการเดินทาง ซึ่งเป็นความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมาถวายความอาลัยโดยเร็วที่สุด หลังจากทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก็รู้สึกเศร้าใจอย่างหาที่สุดมิได้
“ในฐานะข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระราชดำริ รู้สึกผูกพันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อส่วนรวม เพราะเมื่อครั้งยังเยาว์มักเห็นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในทุกภารกิจ ทรงงานด้วยกันตลอด เป็นแบบอย่างของการอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนและเป็นคู่ชีวิตที่ทรงสนับสนุนกันและกัน” นางนฤญพรกล่าวด้วยน้ำตาคลอ
นางนฤญพรกล่าวอีกว่า พระองค์ทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน และเชื่อว่าพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสงบ ได้ทรงพักผ่อนจากภารกิจทั้งปวง
ทั้งนี้ สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม เวลา 08.30-16.00 น. และเปิดให้เข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 09.00-21.00 น.