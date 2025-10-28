ข่าวในพระราชสำนัก

เท้ง มอบ หมอเก่ง ถวายสักการะ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหตุติดภารกิจต่างประเทศ

“เท้ง” มอบ “หมอเก่ง” ถวายสักการะ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เหตุติดภารกิจต่างประเทศ ยันถึงนิวยอร์ก จะถวายสักการะด้วยตนเอง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ภาพพร้อมข้อความบนเฟซบุ๊กว่า วันนี้ (28 ตุลาคม 2568) ผมได้มอบหมายให้ นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง รองหัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมคณะผู้แทนราษฎร คณะทำงานจังหวัด และว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. พรรคประชาชน เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

เนื่องจากผมติดภารกิจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไม่ได้ร่วมในการลงนามครั้งนี้ แต่เมื่อถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อย ผมจะเดินทางไปยังสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครนิวยอร์ก เพื่อถวายสักการะด้วยตนเองในวันเดียวกันนี้

