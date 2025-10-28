“เท้ง” มอบ “หมอเก่ง” ถวายสักการะ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เหตุติดภารกิจต่างประเทศ ยันถึงนิวยอร์ก จะถวายสักการะด้วยตนเอง
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ภาพพร้อมข้อความบนเฟซบุ๊กว่า วันนี้ (28 ตุลาคม 2568) ผมได้มอบหมายให้ นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง รองหัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมคณะผู้แทนราษฎร คณะทำงานจังหวัด และว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. พรรคประชาชน เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
เนื่องจากผมติดภารกิจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไม่ได้ร่วมในการลงนามครั้งนี้ แต่เมื่อถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อย ผมจะเดินทางไปยังสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครนิวยอร์ก เพื่อถวายสักการะด้วยตนเองในวันเดียวกันนี้