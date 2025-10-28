ช่างหนุ่มนครปฐม อาสาขับรถ รับ-ส่ง ผู้มาร่วมถวายสักการะ ‘พระพันปีหลวง’ ทำดีเพื่อแม่

น้ำใจงาม! ช่างหนุ่มชาวนครปฐม ร่วมอาสาขับรถรับ-ส่งผู้มาร่วมถวายสักการะ ‘พระพันปีหลวง’ ทำดีเพื่อแม่
ตามที่ สำนักพระราชวัง ประกาศเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. นั้น
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ เดินทางมารอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์อย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนสวมเสื้อผ้าสีขาว-ดำ เพื่อร่วมแสดงความอาลัย บรรยากาศโดยรอบเป็นไปด้วยความสงบและความเรียบร้อย
โดยมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่อย่างเป็นระเบียบ จัดเตรียมเต็นท์จุดพักคอย ซุ้มน้ำดื่มบริการประชาชน อำนวยความสะดวกและแนะนำเส้นทางให้กับประชาชน ทั้งนี้ ยังมีอาหารและน้ำดื่มพระราชทานแจกให้ประชาชน มีบริการให้ยืมผ้าถุง สำหรับสุภาพสตรีโดยกรุงเทพฯ รวมถึงรถสาธารณะคอยบริการรับ-ส่งฟรีอีกด้วย
หนึ่งในนั้นคือ นายสงกรานต์ ตึ๊งสมบูรณ์ อายุ 30 ปี อาชีพช่างประกอบรถยนต์ จากจังหวัดนครปฐม เดินทางมาร่วมขบวนอาสารับ-ส่งประชาชนฟรี “ทำดีเพื่อแม่” โดยในวันนี้เป็นวันแรกที่อาสาขี่รถจักรยานยนต์เพื่อให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
นายสงกรานต์ ให้สัมภาษณ์ว่า ตนตั้งใจเดินทางมาร่วมขบวนรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะ โดยวันนี้ถือเป็นวันแรกที่ได้มาบริการประชาชน หลังเคยร่วมขับรถอาสารับ-ส่งประชาชนในช่วงถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตเมื่อปี 2559 ซึ่งตนยังจำบรรยากาศแห่งความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยได้
“วันนี้มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ผมขับรับ-ส่งตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นมา จนถึงเวลาจบงาน เพราะไม่ได้รีบร้อนไปไหน พร้อมรับส่งประชาชนไปยังจุดต่าง ๆ รอบสนามหลวงที่ประชาชนประสงค์จะไป ไม่ว่าจะเป็นป้ายรถเมล์หรือจุดพัก “ นายสงกรานต์ กล่าว
นายสงกรานต์ กล่าวอีกว่า หลังจากทราบข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตนรู้สึกเสียใจและอาลัย จึงตั้งใจมาร่วมทำความดีเพื่อเป็นประโยชน์ ด้วยการอาสาขับรถรับ-ส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาร่วม ไม่ว่าจะเป็นใคร อายุเท่าไร เพศใด ตนก็ยินดีที่จะรับ-ส่งให้ทุกคนจนจบงาน