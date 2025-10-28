ในหลวง โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จอียิปต์ ทรงร่วมเปิดพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม สำนักพระราชวังได้ออกประกาศ ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แกรนด์อีจิปเชียน ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ตามคำทูลเชิญของนายอับดุล ฟัตตาห์ อัสซีซี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
พิพิธภัณฑ์แกรนด์อีจิปเชียนนี้ จะเป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมอันโดดเด่น เนื่องจากเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมอียิปต์โบราณ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ อีเค 385 ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2568 เวลา 1 นาฬิกา 5 นาที (คืนวันศุกร์ ที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2568) และจะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ อีเค 384 กลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2568 เวลา 12 นาฬิกา 5 นาที
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน