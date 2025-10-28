เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ ‘พระพันปีหลวง’
เมื่อเวลา 10.48 น. วันที่ 28 ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ จากวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สวดประจำทั้งกลางวัน กลางคืน รับพระราชทานภัตตาหารเช้าและเพล กำหนด 100 วัน หรือตามกำหนดไว้ทุกข์ สำหรับการสวดพระอภิธรรม เป็นการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวด เพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้น ล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท เป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับ ทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่ง โดยยึดตามแนวทางที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นหลักปฏิบัติ ซึ่งถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวง