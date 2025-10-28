สำนักพระราชวัง เผยแพร่ การขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ‘พระพันปีหลวง’
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม สำนักพระราชวัง (สนว.) ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ เรื่อง การขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป นั้น
ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียน เลขาธิการพระราชวัง ตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด และนำส่งสำนักพระราชวังได้ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
1.ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง ที่แผนกสารบรรณ กองกลาง อาคารสำนักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง โทรศัพท์ 02-224-3273, 02-224-3333 และ 02-623-5500 ต่อ 2121–2129
2.ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
เรียน เลขาธิการพระราชวัง
สำนักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง
ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กทม. 10200
3.ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่ [email protected] โดยสแกนหนังสือเป็นไฟล์ PDF ทั้งนี้ สำนักพระราชวังจะตอบรับด้วยการตอบกลับ (Reply) อีเมล โดยผู้ขอเป็นเจ้าภาพไม่ต้องส่งหนังสือต้นฉบับมาอีกครั้งในภายหลัง
การนี้ เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้ว สำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับ พร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า 15 วันทำการ สามารถโหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ที่ : https://www.royaloffice.th/…/2025/10/281068-13.22.pdf