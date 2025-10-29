กษัตริย์จิกมี-พระราชินีเจตซุน เสด็จฯ ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ ‘พระพันปีหลวง’ 

กษัตริย์จิกมี-พระราชินีเจตซุน เสด็จฯ ทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมศพ พระพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 29 ตุลาคม สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งภูฏาน ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โอกาสนี้ ทรงพระอักษรถวายความอาลัย พร้อมทั้งทรงลงพระนามาภิไธย ณ อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 พระบรมมหาราชวัง
นายประเสริฐ ทองอยู่ อายุ 60 กล่าวด้วยความซาบซึ้งหลังจากได้ชื่นชมพระบารมีของ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งภูฏาน อย่างใกล้ชิด ว่า ตนรู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างมากที่ได้เฝ้าฯ รับเสด็จทั้งสองพระองค์ เป็นบุญวาสนาในชีวิตที่ได้เห็น
“เราน้ำตาไหลเลย เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเลยในชีวิต ไม่คิดเลยว่าครั้งหนึ่งจะได้มีโอกาสรับเสด็จฯ ทั้งสองพระองค์ รู้สึกปลาบปลื้มมาก ยิ่งสมเด็จพระราชินีฯ ทรงรับไหว้ประชาชนที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ยิ่งรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ” นายประเสริฐกล่าว