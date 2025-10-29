พสกนิกรตื้นตัน ปชช.พร้อมใจถวายสักการะพระบรมศพ ‘พระพันปีหลวง’ เผยตั้งใจมาทุกวัน

2 พสกนิกร สุดตื้นตันใจ ร่วมถวายสักการะพระบรมศพ ‘พระพันปีหลวง’ ประชาชนหลั่งไหลร่วมลงนาม
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม ที่บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์สีดำ ทยอยเดินทางเข้ามาถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างต่อเนื่อง
บรรยากาศโดยรอบบริเวณท้องสนามหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีการกางเต็นท์คอยให้บริการประชาชนหลายจุด โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานและจิตอาสาร่วมกันอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางรอเข้าลงนาม ไม่ว่าจะเป็นด้านการจราจร การดูแลความปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงมีการจัดเตรียมอาหารและและน้ำดื่มบริการฟรี
นางสุวลักษณ์ อายุ 62 ปี เปิดเผยว่า วันนี้ตั้งใจมากราบพระบรมศพพระองค์ท่าน ซึ่งตั้งใจว่าจะมาให้ได้ทุกวัน เพราะคิดถึงพระองค์ท่าน และรู้สึกตื้นตันใจที่มีคนมาร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์กันเยอะแยะมากมาย
“เห็นแล้วรู้สึกอบอุ่นใจว่าท่านไม่ได้ถูกประชาชนทิ้ง พร้อมใจกันมากราบพระองค์ท่าน และมาร่วมลงพระนาม แค่ได้ลงนามก็รู้สึกดีใจแล้วว่าชื่อของเราได้ถูกประทับไว้ว่าเราจะไม่ลืมท่าน” นางสุวลักษณ์กล่าว
นางจิราพร อายุ 66 ปี เปิดเผยว่า เป็นคน อ.เบตง จะ.ยะลา แต่ว่าได้มาอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งตนมาร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระองค์ท่านทุกวัน
“ท่านสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศไทยเยอะมาก ทั้งเรื่องผ้าไหม การแต่งชุดไทย ศูนย์ศิลปาชีพ สร้างอาชีพให้กับคนไทย เวลาประชาชนเดือดร้อน ไม่ว่าจะเรื่องการศึกษา อุทกภัย หรืออัคคีภัย พระองค์จะถึงประชนชนได้ไวทุกครั้ง อีกทั้งพระองค์ท่านยังทรงให้ปัญญากับลูกหลาน ให้มีหลักคิดในการทำงาน ให้รู้จักมัธยัสถ์ สร้างตัวเอง สร้างอาชีพ” นางจิราพรกล่าว
ทั้งนี้ สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม เวลา 08.30-16.00 น. และเปิดให้เข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 09.00-21.00 น.