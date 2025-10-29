เผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระพันปีหลวง เน้นรอบด้าน เข้าใจง่าย แนะติดตาม กรมประชาฯ-เพจพระลาน

ศุภมาส ย้ำ กก.ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ เน้น เผยแพร่ข้อมูล-พระราชกรณียกิจ เทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” กำชับ เหมาะสม รอบด้าน ทันสมัย เข้าใจง่าย แนะ ติดตามข้อมูลผ่านกรมประชาสัมพันธ์-เพจพระลาน ถ่ายทอดให้ถูกต้อง สมพระเกียรติ
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ว่า ได้เน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งแผนงานและรูปแบบในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ เพื่อเทิดเกียรติพระองค์ท่านให้เป็นระบบ รอบด้านและเหมาะสม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า โดยคณะกรรมการฯ ร่วมกันวางแผนและกำหนดกรอบเวลาการจัดกิจกรรม ให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างทันท่วงที ครอบคลุมทุกมิติการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระจริยวัตรอันงดงามให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัย ได้ทราบอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง โดยเข้าถึงทุกกลุ่มและคนรุ่นใหม่ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ สื่อหลัก และสื่อออนไลน์ เพื่อเตือนใจให้ประชาชนระลึกถึงคุณูปการที่พระองค์ทรงสร้างไว้เป็นแบบอย่าง ให้มีเนื้อหาทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยข้อมูลข่าวสารสามารถติดตามได้ทางช่องทางกรมประชาสัมพันธ์เป็นหลัก และทางเพจ “พระลาน”
นอกจากนั้น จะใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เข้ามาช่วยสื่อสารและแชตบอทบริการประชาชน 24 ชั่วโมง เผยแพร่การปฏิบัติตัว วิธีการขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ จะรับผิดชอบการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทั่วประเทศ รวมถึงเว็บไซต์รวบรวมข้อมูล เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถนำข้อมูลทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสมพระเกียรติ