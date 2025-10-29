พระราชปณิธานสีเขียว พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จโป่งเดือดป่าแป๋ ทรงประทับแรมในเต็นท์

พระราชปณิธานสีเขียว “พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เยือนโป่งเดือดป่าแป๋ ทรงประทับแรมในเต็นท์ท่ามกลางป่าเขา สัมผัสความงามแห่งธรรมชาติ และพระจริยวัตรอันเรียบง่าย
วันที่ 29 ตุลาคม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ยังคงมีเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันลึกซึ้งที่ประทับอยู่ในใจของผู้คนที่ได้มีโอกาสใกล้ชิด ทั้งหมดนี้คือ เรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงรักธรรมชาติและราษฎรอย่างหาที่เปรียบมิได้
โดย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2540 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนิน มายังอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ ด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยความห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
สิ่งที่ทำให้คณะผู้ติดตามเสด็จพระราชดำเนินประทับใจอย่างยิ่ง คือความเรียบง่ายและพระจริยวัตรที่ไม่ถือพระองค์ของพระองค์ในครั้งนั้น พระองค์ทรงประทับแรมในเต็นท์ท่ามกลางป่าเขา โดยมีนายทหารที่ติดตามได้สาธิตวิธีการประกอบอาหารแบบเรียบง่าย ตามแบบการดำรงชีพในป่า ซึ่งพระองค์ท่านก็ทรงให้ประกอบอาหารแบบเดียวกันและร่วมเสวย ท่ามกลางธรรมชาติ
สะท้อนถึงพระอัธยาศัยอันเรียบง่าย พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน
หนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญในครั้งนั้น คือการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ได้แก่ ไก่ป่าตุ้มหูแดง, ไก่ฟ้าหลังขาว และเก้ง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของป่าไม้ในพื้นที่ การทรงปล่อยสัตว์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่โป่งเดือดป่าแป๋แห่งนี้
นายอรรถพล กล่าวว่า จุดประสงค์หนึ่งของการเสด็จพระราชดำเนิน คือการทรงชื่นชมความงามของสภาพธรรมชาติในพื้นที่ ซึ่งมีความโดดเด่นด้วยน้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นจากพื้นดินเป็นวงกว้างอย่างน่าอัศจรรย์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์นี้ทำให้พื้นที่แห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ปัจจุบัน “โป่งเดือดป่าแป๋” หรือ พุร้อนโป่ง เป็นน้ำพุร้อนไกเซอร์ (Geyser type) ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ เป็นโป่งน้ำร้อนธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาและป่าไม้อยู่ในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อยู่ถัดจากบ้านป่าแป๋ แหล่งปลูกเมี่ยงในอดีตของพี่น้องอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้การดูแลของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ภายใต้สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และยังคงรักษาความงดงามตามธรรมชาติไว้ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าที่หลากหลาย และน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ยังคงพุ่งขึ้นอย่างสง่างาม
สำหรับผู้ที่ได้มีโอกาสเดินทางมาเยือนอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง โดยเฉพาะบริเวณโป่งเดือดป่าแป๋ ถือเป็นโอกาสอันล้ำค่าที่จะได้ “ตามรอยพระบาท” ของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงรักธรรมชาติและราษฎรอย่างลึกซึ้ง
การเดินทางมายังที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่จะได้สัมผัสกับความงามของธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชดำริในการอนุรักษ์ธรรมชาติพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคนรุ่นต่อไป
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ จุดเด่นของที่นี่ คือ น้ำพุร้อนโป่งเดือดป่าแป๋, ป่าไม้อุดมสมบูรณ์, และความทรงจำอันล้ำค่าของพระราชกรณียกิจสมเด็จพระพันปีหลวง