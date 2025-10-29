เจ้าอาวาสวัดเวียงตั้ง ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ หลั่งน้ำตาอาลัย พระพันปีหลวง

เจ้าอาวาสวัดเวียงตั้ง หลั่งน้ำตา เผยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ เปลี่ยนชีวิต
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่วัดเวียงตั้ง ต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่ พบกับพระอธิการประดิษฐ์ คำวรรณ์ อายุ 76 ปี พรรษา 54 เจ้าอาวาสวัดเวียงตั้ง ต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่ ผู้พิการแขนและขาทั้งสองข้าง และเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์มานานกว่า 40 ปี หลั่งน้ำตา พร้อมเปิดเผยถึงชีวิตที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเปลี่ยนชีวิต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่า เป็นความสูญเสียใหญ่หลวงที่สุดในชีวิต รู้สึกเหมือนขาดที่พึ่งทางใจ หากถวายชีวิตแทนได้ก็ยินดี เพราะพระองค์ทรงเป็นดั่ง “แม่ของแผ่นดิน” ผู้ประทานพระเมตตาและชีวิตใหม่ให้แก่ข้าพเจ้า พระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้
พระอธิการประดิษฐ์เล่าด้วยว่า เมื่อปี พ.ศ.2520 มุ่งพัฒนาวัดด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน แต่ระหว่างการซ่อมบำรุงวัดเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าชอร์ตอย่างรุนแรง จนพิการทั้งแขนและขา ต้องรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน สภาพร่างกายและจิตใจตกอยู่ในความทุกข์ถึงขั้นคิดทำร้ายตนเอง เมื่อกราบบังคมทูลขึ้นไปยังเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระพันปีหลวงทรงรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 และเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมด้วยพระองค์เอง
พระอธิการประดิษฐ์กล่าวว่า พระองค์พระราชทานปัจจัยเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าดำรงชีวิต พร้อมทั้งพระราชทานงบประมาณพัฒนาวัดเวียงตั้ง ให้ซื้อที่ดินและปลูกต้นไม้หลายสิบไร่ กลายเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมที่ร่มเย็นมาจนถึงปัจจุบัน ยืนยันว่าจะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์เพื่อพระศาสนาตลอดไป