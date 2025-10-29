ภราดร ประชุมศูนย์อำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระพันปีหลวง พร้อมบริการ ปชช.ตจว. มาสักการะพระบรมศพฯ
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานและอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายภราดร กล่าวภายหลังการประชุมว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ได้มีการแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 9 คณะกรรมการ และศูนย์ประสานและอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถือเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนั้น จึงได้มีการพูดคุยหารือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงการให้บริการพี่น้องประชาชนที่กำลังเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายสักการะพระบรมศพ และเตรียมการในหลายๆส่วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางมา โดยมอบหมายให้แต่ละจังหวัดและแต่ละอำเภอไปจัดตารางเวียนคิวว่า สามารถเข้ามาในแต่ละวันได้จำนวนเท่าใด ขณะเดียวกันในบริเวณพื้นที่สนามหลวงก็จะมีการจัดเป็นศูนย์อำนวยการฯ ในด้านต่างๆ อาทิ บริการด้านอาหาร การรักษาพยาบาล สุขภาพ และฉุกเฉิน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนได้มากที่สุด
นายภราดร กล่าวว่า ขณะที่ในส่วนของกระทรวงคมนาคม จะมีการประสานงานในเรื่องของการจราจร และการเคลื่อนย้ายคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เพราะการนำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาในงานพระราชพิธีทำได้ยาก จึงจำเป็นต้องหาพื้นที่จอดรถบริเวณด้านนอกพระบรมมหาราชวัง และหารถขนส่งมวลชน พาพี่น้องประชาชนเข้ามายังพระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้ รัฐบาลจะมีการประสานงานจิตอาสาต่างๆ เพื่อเข้ามาช่วยบริการพี่น้องประชาชนด้วย ซึ่งในเบื้องต้นที่ประชุมได้ขอให้หน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการฯ กลับไปดูภารกิจและหน้าที่ของตัวเอง โดยใช้พระราชพิธีตอนในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นตัวอย่าง และในวันที่ 3 พ.ย.นี้ จะนัดประชุมติดตามความคืบหน้าร่วมกันอีกครั้ง
จากนั้น นายภราดรได้พาสื่อมวลชน เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ศปพ.) เพื่อเตรียมความพร้อมประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน