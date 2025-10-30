รบ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร 7 วัน ถวายพระราชกุศล ‘พระพันปีหลวง’ ที่ทำเนียบรัฐบาล

รัฐบาล จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร 7 วัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก และเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีคณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาล เข้าร่วมพิธีฯ
ทั้งนี้ ในส่วนของพิธีสงฆ์มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ก่อนที่นายพิพัฒน์ ได้กล่าวแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเวลา 1 นาที